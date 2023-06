Henrik Lundqvist fait preuve de générosité

L’ancien gardien de but étoile des Rangers de New York, Henrik Lundqvist, a marqué la vie d’un jeune homme dans les corridors du T-Mobile Arena, tout juste avant le premier match de la finale la Coupe Stanley.

Brennan Rosenberg, 14 ans, a subi à deux reprises le même genre de chirurgie cardiaque que Lundqvist a vécu en 2021.

L’adolescent originaire de Las Vegas a quant à lui reçu un diagnostic de malformation cardiaque congénitale connue sous le nom d'anomalie d'Ebstein. Selon sa mère, cette maladie est classée comme sévère.

L’homme de 41 ans avait dû passer sous le bistouri afin de rétablir une fuite de la valve cardiaque aortique.

La raison pour laquelle Brennan et Lundqvist ont pu se rencontrer est que son père et lui sont détenteurs de billets de saison aux Golden Knights depuis 2018. Brennan et son père ont décidé de ne pas assister à une fête privée à l'extérieur de l'aréna en raison de la température accablante. Ils ont passé par une autre entrée afin de se rendre à leurs sièges près de la vitre.

Au moment où ils étaient dans les couloirs de l'amphithéâtre, le jeune adolescent a eu la chance de croiser celui qui est maintenant analyste au réseau TNT.

«Henrik Lundqvist a été très gentil parce qu'il était pressé et il se préparait à entrer en ondes», a déclaré Derek Rosenberg qui est le père de Brennan lors d’une entrevue sur le NHL.com.

Une source d’inspiration

Brennan Rosenberg a tout de suite soulevé son chandail des Golden Knights afin de lui montrer la cicatrice chirurgicale qui est visible sur sa poitrine.

«J'étais tellement impressionné, car il est une source d’inspiration. Je lui ai montré mon cœur et il a été super sympathique avec moi», a souligné celui qui a pu rencontrer son idole samedi soir.

Chose certaine, ce moment passé en compagnie de celui qu’on surnommait «King Henrik» va grandement aider le jeune individu à passer au travers de ses difficultés.

«Cette rencontre m’a fait du bien au moral, a dit Brennan Rosenberg. [...] Certaines personnes préfèrent cacher leurs pires moments, mais je pense qu'il faut les mettre en valeur, parce que lorsqu'on est au sommet, cela nous permet ensuite de constater notre progression.»