Hommage aux organismes caritatifs en santé du Québec

C’est en lisant mon Journal que j’ai appris qu’il existait en avril une Journée mondiale de la santé. Quelle drôle d’idée me suis-je dit de consacrer une journée pour faire savoir au monde que préserver sa santé était une nécessité alors qu’on devrait savoir ça d’instinct.

Mais en lisant plus loin, j’ai vu que le but de cette lettre commune signée par plusieurs directeurs généraux d’organismes d’aide était de faire savoir qu’il existait « ... un regroupement d’organismes caritatifs qui représente 400 conditions de santé affectant près de 90 % de la population québécoise. En effet, PartenaireSanté rassemble 17 organisations caritatives québécoises qui agissent dans une optique de santé de proximité en déployant des programmes et des services terrain à un très grand nombre de Québécois et de Québécoises ».

Comme je fus la proche aidante de mon conjoint atteint d’une maladie rénale qui l’a mené au ciel, du moins je l’espère, j’ai pu bénéficier de services ponctuels sans lesquels je ne serais jamais passé au travers, et entièrement gratuitement. En conclusion : une Journée mondiale de la santé n’est pas de trop pour les remercier, ainsi que tous les autres qui travaillent dans l’ombre et qu’on oublie.

Bénéficiaire moins ignorante aujourd’hui

Votre cri du cœur me donne aussi l’occasion de réitérer que les services offerts par tous ces organismes caritatifs en santé qui œuvrent au Québec sont des acteurs qui viennent compléter les services offerts par notre système de santé gouvernemental, et que sans eux, les citoyens du Québec seraient lésés au plus haut point. Parmi les secteurs concernés il y a entre autres et au-delà de la maladie d’Alzheimer, l’arthrite, le cancer, les maladies du cœur, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, le diabète, la dystrophie musculaire, la fibrose kystique, les maladies du foie, l’hémophilie, la maladie de Huntington, la santé mentale, la maladie de Parkinson et les maladies du foie, du rein, la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique.

En conséquence, on voit la nécessité de les soutenir fiscalement pour le gouvernement, et celle, pour tout citoyen, de les aider financièrement à la mesure de ses moyens, tout autant que comme bénévole, si sa condition personnelle le lui permet.