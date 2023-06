La cité maritime des corsaires

En escale prolongée à Paris, une envie soudaine me prend de partir en road trip et d’explorer les côtes de la Bretagne. En moins de 4 h 30 de route, je stationne ma voiture de location à l’hôtel et opte pour une marche le long de la grande plage du Sillon à Saint-Malo. Je me dirige en direction du plus corsaire des quartiers Malouins, la cité fortifiée. Entourés de remparts, les points de vue sont spectacu-laires sur les promontoires. À Saint-Malo, la mer est omniprésente. Elle fait partie de l’ADN des Malouins. Parmi les points de vue que je convoite, celui au bout du « serpent de pierre » semble un incontournable. Située à neuf mètres au-dessus de la mer, la jetée du nom de Môle des Noires offre une balade de près d’un kilomètre aller--retour depuis les remparts de la ville. Durant les tempêtes des grandes marées, ce lieu devient le théâtre d’un spectacle naturel saisissant avec des vagues gigantesques s’y fracassant. Néanmoins, pour ma soirée dans le secteur, c’est le calme plat avec des conditions vraiment idéales pour faire voler un drone. Une fois celui-ci dans les airs, je ne suis aucunement déçu par la beauté et l’originalité de la perspective que révèle la prise de vue aérienne.

Appareil : DJI Mavic Mini Pro 3

Objectif : 24 mm

Exposition : 1/800s à F/1,7

ISO : 100