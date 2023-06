L’amour dans une petite ville américaine

Écrivaine réaliste et sincère, fine observatrice, l’Américaine Lucy Score examine la vie dans ses moindres détails, avec ses côtés glorieux et ses côtés moins reluisants dans son nouveau roman, Ces choses qu’on n’oublie pas. À travers l’histoire de Naomi et Knox, qui se rencontrent au moment où tout va de travers dans la vie de Naomi, elle montre qu’il faut parfois donner une chance à l’amour et aux grands sentiments, malgré les obstacles posés sur notre chemin.

Naomi, héroïne de ce roman émouvant, habite dans une petite ville de Virginie baptisée Knockemout par Lucy Score... et inspirée des petites villes de Virginie et de Pennsylvanie qu’elle connaît bien.

Naomi fuit une relation toxique et réfléchit sur la tournure que doit prendre son existence. Mais la vie, cette grande joueuse, lui joue un petit tour via sa sœur jumelle. Tina, une femme perturbée qui a le chic pour les situations à problèmes, l’appelle à la rescousse. Mais après lui avoir emprunté de l’argent et sa voiture, elle fout le camp et lui laisse, en prime, sa fille de 11 ans, Waylay Regina Witt.

Sans argent, sans voiture, avec une jeune de 11 ans dont elle ignorait l’existence, Naomi ne sait plus où donner de la tête. Elle rencontre Knox, un homme qui lui propose de lui donner un coup de main, le temps que les choses se replacent. Mais il y aura peut-être plus qu’un lien bienveillant d’amitié qui se tissera entre eux.

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

Écrivaine à succès

Lucy Score, rejointe par téléphone en Pennsylvanie où elle habite, connaît un succès planétaire avec la série Knockemout. Ironiquement, elle assure qu’écrire des livres est la première chose qui lui a permis d’avoir du succès dans sa vie.

« J’ai passé beaucoup de temps, comme adulte, à essayer de trouver ma place dans ce monde. J’allais d’un emploi à l’autre ; je me faisais remercier. Et quand j’ai commencé à écrire des romans, je me suis dit : voilà pourquoi rien ne marchait ! »

Pourtant, l’écriture l’a toujours intéressée. « Avant même d’apprendre mon alphabet, je gardais avec moi un petit carnet dans lequel je griffonnais. Je voulais être journaliste. J’ai étudié en journalisme et j’ai travaillé dans un quotidien de Harrisburg pendant un moment. Mais je n’aimais pas écrire au sujet des mauvaises nouvelles. Je pense que c’est ce qui m’a incitée à regarder du côté de la fiction. »

La chanson de l’artiste country Jake Owen, Down To The Honky Tonk, a donné naissance au roman.

« Dans la chanson, il parle d’un chien qui s’appelle Waylon et d’une entrée qui a besoin d’être pavée. J’écoutais cette chanson sans arrêt et ça me faisait sourire. J’ai commencé à imaginer un personnage masculin qui aurait cette entrée de cour en gravier, un chien qui s’appelle Waylon. Et toute l’histoire a commencé. »

Relations amoureuses

Lucy Score voulait parler de la vulnérabilité nécessaire pour bâtir une relation amoureuse saine et solide.

« Knox, le héros, fuit tout ce qui ressemble de près ou de loin à la vulnérabilité, mais quand Naomi entre dans sa vie, il découvre la valeur de cette vulnérabilité. Les relations demandent du travail. »

Elle voulait aussi explorer les liens entre les frères et sœurs, surtout lorsqu’il y a des situations difficiles à traverser.

« Les relations humaines ne sont pas simples ni faciles, mais les meilleures relations sont celles sur lesquelles on a travaillé le plus. C’est un apprentissage, un engagement, beaucoup de travail. »

Lucy Score vit en Pennsylvanie.

Elle adore les comédies romantiques qui se situent dans des petites villes.

Elle aime autant les écrire que les lire.

Ces choses qu’on n’oublie pas est son plus grand succès.

Sa nouvelle série de polars sera publiée l’automne prochain en anglais.

Son roman porte un hashtag très populaire en anglais #thingswenevergotover et il est très populaire sur les réseaux sociaux.

EXTRAIT

« Bon. Je dois d’abord...

Sûrement pas appeler mes parents. Et je ne voulais pas non plus impliquer la police – de nouveau – si je pouvais l’éviter. Et si Tina revenait dans une heure ? Le plus urgent était peut-être de boire un autre café.

- Appelez les flics pour leur rapporter le cambriolage et l’abandon d’enfant, conseilla Knox.

- Et si elle se pointe dans une heure ? C’est ma sœur.

- Et alors ? Elle a volé votre voiture et abandonné sa fille.

Cet homme des cavernes avait raison. Et ça ne me plaisait pas du tout. »