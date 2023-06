Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Pascale Picard

Photo tirée du site web felixleclerc.com Crédit Félix Renaud

Espace patrimonial Félix-Leclerc

7 juin, 20 h

Il s’agira de la première représentation du nouveau spectacle de Pascale Picard, qui se veut festif, dansant et surprenant, plaisant tant aux fans déjà conquis qu’aux nouveaux adeptes. En plus de présenter ses plus grands succès, elle interprétera des reprises et partagera la scène avec d’autres artistes.

► 38 $, felixleclerc.com

Versicølar

Photo fournie par Versicølar

Quartier Saint-Roch, heures variées

9, 10 et 11 juin

Pendant les trois journées qui marqueront le retour de l’été dans le quartier Saint-Roch avec la présentation de Roch Solide par la SDC Saint-Roch, l’organisme Centrale Alternative proposera un nouvel événement musical nommé Versicølar. Le duo DJ Qualité de Luxe, DJ Félix B. Desfossés, Fraud Perry, Modlee, Guessmi et la fanfare Burning BRASs Band se produiront sur le toit du fameux Mixbus, installé sur le parvis de l’église.

► Gratuit, versicolar.com

Lise Dion – Chu rendue là

Photo tirée du site sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

8, 9 et 10 juin, 20 h

Ne ratez pas cette chance de voir Lise Dion sur scène à l’occasion de son ultime tournée Chu rendue là, qui se terminera le 22 décembre. C’est avec son authenticité, sa générosité et son autodérision qu’elle partage des anecdotes et péripéties de la vie quotidienne, qui feront rire les foules jusqu’à la dernière représentation.

► Entre 54 $ et 62 $, sallealbertrousseau.com

La Magie des impressionnistes

Photo courtoisie La Magie des Impressionnistes

Espace Quatre Cents

Dès le 7 juin, horaire varié

Cet événement magique sous forme d’expérience 3D, entraîne le public à travers l’histoire et les détails de plus de 100 grands chefs-d’œuvre impressionnistes. Admirez le monde à travers les yeux des peintres, assoyez-vous avec les convives du Déjeuner des canotiers de Renoir, dansez avec les ballerines de Degas ou envolez-vous dans La Nuit étoilée de Van Gogh.

► À partir de 40 $, lamagiedesimpressionnistes.com

Collection éducative

Photo fournie par Le Complexe Méduse

Complexe Méduse

En cours, du mercredi au dimanche, de midi à 17 h

La nouvelle collection éducative d’art actuel de Méduse comprend 65 œuvres exclusivement réalisées par des artistes de la grande région de Québec, installées partout dans les espaces communs de la coopérative. Peinture, sculpture, textile, cinéma, estampe et bien d’autres techniques, rendent compte du savoir-faire foisonnant de notre scène artistique.

► Gratuit, meduse.org

La Corriveau – la soif des corbeaux

Salle Albert-Rousseau

6 et 7 juin, 20 h

Ce théâtre musical original donne vie et rétablit les faits de l’une des légendes les plus passionnantes du Québec. Au fil d’une enquête et d’un procès aux mille allures, sont mises en scène les nombreuses divergences et distorsions de l’histoire tragique de La Corriveau.

► Entre 37 $ et 66 $, sallealbertrousseau.com

Le Don de faire rire

Théâtre Capitole

7 juin, 19 h 30

La troisième édition de cet événement présenté par Renaissance, au profit de la Fondation Réno-Jouets et du Fonds Philanthropique Antoine, mettra en vedette André-Philippe Gagnon et Alexandre Barrette. La soirée se déroulera sous la présidence d’honneur de Sébastien Ménard (éditeur et rédacteur en chef, Journal de Québec) et Alex Harvey (avocat, BCF Avocats d’affaires).

► 33,05 $, 43,49 $, theatrecapitole.com

Les horizons marqueurs d’Amélie Proulx

Photo courtoisie Chiguer art contemporain

Chiguer art contemporain

Jusqu’au 25 juin, du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h ou sur rendez-vous.

Pour Amélie Proulx, l’horizon constitue une limite, une distance et un marqueur temporel qu’elle s’approprie de manière poétique à travers une série d’œuvres inédites. Aux frontières de l’art ancestral de la céramique et des arts numériques, l’artiste retrace ses plus récentes aventures au Québec.

► Gratuit, chiguer artcontemporain.com