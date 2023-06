«Pékin n'a pas réussi à expier sa cruauté», selon Pierre Poilievre

À l'occasion du 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a profité de l’occasion pour lancer quelques flèches à l’endroit de Pékin.

En 1989, le gouvernement chinois a tué des milliers d’étudiants qui manifestaient pour une Chine démocratique.

«Nous devons tous nous souvenir du courage de ces manifestants et réfléchir à la nature d'un gouvernement qui massacre ses propres civils et qui réprime ensuite toute commémoration et tout débat, même 34 ans après les faits.», a dit Pierre Poilievre.

«Le Parti communiste de Pékin n'a pas réussi à expier sa cruauté, a-t-il ajouté. Qu'il s'agisse du génocide des Ouïghours au Xinjiang, de l'agression en mer de Chine méridionale ou de la persécution des Canadiens d'origine chinoise au Canada, il est devenu évident que nous devons nous opposer au gouvernement communiste de Pékin.»

Pierre Poilievre a tenu à rappeler que les conservateurs seront «toujours aux côtés des Canadiens d'origine chinoise qui tentent de vivre en paix.»

Certaines estimations des archives britanniques font état de 10 000 morts lors du massacre de la place Tiananmen.