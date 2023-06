Quel jour êtes-vous le plus susceptible de faire une crise cardiaque?

Les crises cardiaques graves peuvent survenir en toutes occasions, mais auraient davantage de probabilités de se produire le lundi, révèle une étude irlandaise rapportée par le Daily Mail.

Des médecins du Belfast Health ans Social Care Trust et du Royal College of Surgeons ont analysées les données de quelques 10 500 patients à travers l’Irlande et 3400 autres en Irlande du Nord pour en venir à cette conclusion.

Les patients en question ont été admis à l’hôpital entre 2013 et 2018 pour des infarctus du myocarde aigus avec sus-décalage du segment ST (STEMI), la catégorie de crise cardiaque la plus dangereuse.

Or, les chercheurs ont établi que le nombre de STEMI était plus grand en début de semaine et tout particulièrement le lundi.

Sans pouvoir l’affirmer hors de tout doute, les scientifiques suggèrent que l’augmentation du niveau de stress dû au retour au travail pourrait être en cause.

Le directeur de la recherche, le cardiologue Jack Laffan, affirme que le phénomène de la «crise cardiaque du lundi» est observable dans l’ensemble de l’Occident.

«Nous savons que les crises cardiaques sont plus probables de survenir en hiver et tôt le matin», précise le Dr Laffan.