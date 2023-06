Roland-Garros: Félix Auger-Aliassime à la télé

En une pause publicitaire à la télévision française, on a vu Félix Auger-Aliassime deux fois, dans deux pubs.

• À lire aussi: Roland-Garros: Félix a besoin d’une pause

• À lire aussi: Roland-Garros: des adversaires affamées face à Bianca Andreescu

• À lire aussi: Roland-Garros: le match entre Taylor Fritz et Arthur Rinderknech s’est terminé dans un grand malaise

On ne parle pas ici d’un joueur français, mais bien d’un Québécois. Félix vit officiellement à Monte-Carlo, un quartier de la Principauté de Monaco, enclavée par la France et la mer Méditerranée, et il est le 10e joueur mondial.

C’est tout de même surprenant que les compagnies se l’arrachent plus en Europe qu’au Canada. Nul n’est prophète en son pays...

Un match féminin qui n'est pas en demande

Après les victoires faciles de Novak Djokovic et de Carlos Alcaraz en après-midi dimanche, un match féminin était en vedette en soirée sur le Philippe-Chatrier, qui peut acceuillir 15 000 spectateurs, pour la première fois à ce Roland-Garros. Et les Français n’ont pas semblé avoir de l’intérêt pour l’affrontement entre l’Américaine Sloane Stephens et la deuxième favorite, la Bélarusienne Aryna Sabalenka, puisque plusieurs billets étaient disponibles sur les sites de revente. «C’est vraiment décevant, a réagi Bianca Andreescu. Je crois qu’il devrait y avoir une parité entre les hommes et les femmes. Ce sera plus juste. Les gens sont habitués à voir plus souvent les hommes en action le soir à Roland-Garros, mais si on leur donne la chance d’assister à de très bons duels féminins, les choses pourraient changer. Ils verraient que les femmes sont le fun à regarder jouer. En plus, les amateurs en Amérique du Nord peuvent voir ces affrontements.» En Australie et à New York, un match masculin et un féminin sont joués sur le court central à partir de 19h.

Messi parti... et puis?

Dans l’autobus samedi soir – ou plutôt tôt dimanche -, il y avait des partisans de l’équipe de soccer du Paris Saint-Germain. Ils n’étaient pas tristes d’avoir assisté au dernier match de Lionel Messi dans l’uniforme du PSG. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire n’a pas réussi à mener l’équipe aux grands honneurs de la Ligue des champions. Après un court séjour de deux saisons, Messi a quitté la capitale française sous les huées au Parc des Princes, qui n’est pas très loin du stade de Roland-Garros. La grande question est de savoir où jouera l’an prochain l’Argentin de 35 ans. Ira-t-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite pour toucher 580 millions $ par année? Retournera-t-il à ses anciennes amours avec le FC Barcelone ou tentera-t-il l’aventure de la Major League Soccer à Miami, où l’attend l’un des propriétaires David Beckham?

Deux joueuses disqualifiées

Les 16es favorites de la compétition en double féminin ont été disqualifiées, après que Miyu Kato eut envoyé par accident une balle sur une chasseuse. Kato et l’Indonésienne Aldila Sutjiadi tentaient à ce moment d’égaler le match et menaient 3-1 dans la seconde manche. La Japonaise s’est tout de suite excusée auprès de la chasseuse, qui été atteinte à l’arrière de la tête et qui pleurait. Leurs adversaires, la Tchèque Marie Bouzkova et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, ont ainsi avancé en quarts de finale. Cette situation n’est pas sans rappeler celle de Novak Djokovic qui avait aussi été disqualifié au US Open de 2020 pour avoir frappé une balle par-derrière, sans regarder, sur un juge de ligne.