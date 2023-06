Romans d’ici: un dernier bon tour

Rien de mieux que de parler de la mort dans un texte plein d’entrain, avec une narratrice aussi pétillante que râleuse !

Ève Leroy aurait aimé être une enfant comme les autres, mais hélas son père, blagueur né, a tout fait pour lui compliquer la vie.

Dès la garderie, elle répandait partout la version paternelle de l’histoire du Chaperon rouge (la grand-mère et la fillette y mangeaient le loup), convaincue que c’était là le récit original. Elle l’apprendra vite : il est impossible de distinguer le vrai du faux quand papa Jacques raconte.

Ève a maintenant 50 ans, mais son père sévit encore. Parti en Floride, lui dit-il un jour. Ça ne lui ressemble pas, mais des photos en témoignent. Jusqu’à l’appel d’un salon funéraire et d’un notaire qui lui annoncent que Jacques Leroy est mort et qu’il a monté toute une histoire pour épargner la misère de sa fin à sa fille adorée.

Ladite fille ne la trouve vraiment pas drôle, d’autant que le legs du papa ne manque pas d’originalité. Elle doit ainsi retrouver des phrases surlignées dans 12 ouvrages à lire, à raison d’un par mois, avant qu’elle puisse écouter le vidéo final qui lui est destiné et que le notaire a sous sa garde.

Il lui demande en plus de s’occuper de son demi-frère, un oncle qu’elle n’a pas vu depuis des années. Cet Émile vit désormais à Québec, dans une résidence pour personnes en perte d’autonomie, pas très loin de chez elle.

Femme d’habitudes, célibataire maîtresse de son temps, comptable qui aime sa vie sans histoires, Ève n’a aucune envie du nouveau rôle qui lui est dévolu. Mais elle a du cœur et l’oncle l’attend.

Un formidable personnage

Françoise Cliche nous entraîne ainsi dans une histoire gentiment délirante, où se multiplient les occasions de sourire. L’écrivaine a déjà signé des romans jeunesse, elle sait donc comment manier la légèreté de ton sans nuire à la pertinence du propos.

Et si son Jacques était déjà tout un numéro, Ève l’est également, avec sa délectation pour les dictées et les films d’amour de Noël. Mais les casse-pieds la fâchent et elle ne se gêne pas pour le manifester. Ève Leroy est un formidable personnage.

L’auteure rend aussi avec justesse le mélange de tristesse et de gaieté d’une vie en résidence pour gens âgés. On peut y pleurer en jouant au bingo ou s’amuser ferme en confectionnant des biscuits. Et le déplacement en marchette oblige tout le monde à ralentir. Même l’efficace Ève Leroy doit l’accepter.

L’entourage de la narratrice participe à la vivacité du roman : les amis de son père, ses collègues de travail, le notaire complice de Jacques, le personnel de la résidence... Tous sont judicieusement campés.

Et puis, la construction même du récit est délicieuse. Car une histoire d’amour s’y glissera peu à peu, trop belle pour être vraie et pourtant... Quel joli dernier clin d’œil dans un roman qui en regorge, à notre grand plaisir !