Salades-repas au resto Attention à la sauce thaïe!

Les beaux jours nous donnent envie de légèreté et de fraîcheur. Si les salades-repas sont en vogue, elles ne représentent pas toujours les meilleures options dans les restaurants. Cap sur les salades offertes dans trois restaurants populaires !

St-Hubert

Le poulet est à l’honneur dans cette rôtisserie et quelques salades-repas garnies de volaille sont offertes. Parmi les options, la salade-repas qui se démarque est la salade du jardin avec poulet grillé et vinaigrette au balsamique blanc.

Pour une portion raisonnable (400 g), la salade avec sa vinaigrette apporte 380 calories, 26 g de lipides (dont 2 g de gras saturés), 23 g de protéines et 720 mg de sodium. Comme la salade-repas se compose d’un mélange de laitues et de légumes (radis, concombre et tomates cerises), le repas affiche une teneur modérée en glucides, soit 14 g.

Mon deuxième choix : la même salade avec l’option poulet rôti. Une portion légèrement plus généreuse apporte 510 calories et 53 g de protéines. La teneur en sodium chute à 610 mg, ce qui est fort raisonnable pour un repas complet.

L’option végétarienne, qui propose de remplacer le poulet par des lanières végétales croustillantes, est moins intéressante par sa teneur en gras (39 g). Elle apporte aussi un peu plus de sodium (780 mg) et moins de protéines (18 g).

Avec 41 g de lipides et 1150 mg de sodium, la salade épinards, chèvre et poulet est trop salée et trop riche en gras pour compter parmi nos meilleurs choix. Dommage, car son apport en calories (600) est raisonnable.

Du côté des moins bonnes options offertes par la chaîne, nommons d’abord la salade César avec des lanières végétales croustillantes. Avec près de 900 calories, 70 g de lipides (dont 11 g de gras saturés) et 1170 mg de sodium, cette option n’est pas à conseiller. Comme quoi les options végés ne sont pas toujours les meilleures ! La salade Bangkok, avec filets croustillants et sauce thaïe épicée et sucrée, figure également parmi les moins bonnes options. Elle contient notamment 60 g de sucres et 1220 mg de sodium.

Pacini

Collaborant de près avec Geneviève Nadeau, nutritionniste, Pacini travaille depuis des années à améliorer la qualité nutritionnelle de son offre. La carte propose notamment une salade de kale al limone qui se distingue par son originalité.

Ce mélange de kale, de fromage asiago, de bleuets séchés et de pistaches, accompagné de sa vinaigrette au citron, apporte 466 calories, 24 g de protéines, 33 g de glucides et 28 g de lipides. Dommage que son contenu en sodium soit si élevé (1230 mg, soit plus de la moitié de l’apport maximal tolérable pour la journée). L’ajout de crevettes qui est offert n’est pas recommandé étant donné qu’il hausserait la teneur en sodium à 1814 mg.

Chez Pacini, on offre également la salade de canard confit et de fromage de chèvre. Bien qu’elle soit composée d’ingrédients de choix et qu’elle présente des valeurs intéressantes au niveau des fibres (5 g) et des protéines (26 g), elle dépasse largement les valeurs souhaitées en ce qui a trait au gras et au sodium. En effet, cette salade apporte 69 g de lipides et 1078 mg de sodium. De ce fait, cette salade figure comme mon moins bon choix dans ce restaurant.

Normandin

Bien que les burgers, les poutines et les pizzas fassent le bonheur de plusieurs amateurs de cette chaîne de restaurant, des salades-repas sont aussi offertes sur le menu. La salade de thon et de canneberges, servie avec une vinaigrette aux framboises et aux graines de pavot, est une option alléchante.

Sa valeur nutritive est intéressante puisqu’elle apporte 450 calories pour une portion de 531 g, 16 g de lipides (2 g saturés), 39 g de glucides et 7 g de fibres. Son contenu en sodium est légèrement plus élevé que souhaité, soit 820 mg.

L’autre salade offerte au menu de la populaire chaîne est moins intéressante. La salade thaïe se compose d’un mélange de légumes (oignon rouge, poivron rouge et concombre), d’ananas, de poulet pané, de nouilles frites, de graines de sésame et d’une vinaigrette mandarine et sésame. Son contenu en sodium, soit 1510 mg, est très élevé et équivaut à plus de 65 % de l’apport maximal tolérable. Cette option renferme également 65 g de glucides et 32 g de sucres.

Tendance : les salades en bol

Les bols bouddha ou encore les pokés sont plus populaires que jamais. Jolis et colorés, sont-ils gages de santé ? En fait, plusieurs contiennent une généreuse portion de riz, de vermicelles de riz ou de quinoa, ce qui fait rapidement grimper le total des glucides. Une tasse (250 ml) de ces bases cuites apporte, en moyenne, plus de 40 g de glucides. À cela, s’ajoutent les autres ingrédients du bol. Les options sans féculent sont souvent plus gagnantes. Par exemple, chez Sushi Shop, il s’avère gagnant de remplacer le riz par de la laitue, question de modérer l’apport en glucides et de faire le plein de végétaux.

Le poké au thon (avec laitue) apporte 290 calories, 16 g de lipides, 14 g de glucides et 22 g de protéines. Petit bémol quant à la teneur en sodium du poké, soit 910 mg.

Subway n’échappe pas à la tendance avec leurs nouveaux bols de riz signatures. Offerts en quatre` variétés, les bols apportent :

Entre 510 et 810 calories

Entre 12 et 34 g de protéines

Entre 6 et 40 g de gras

Entre 73 et 91 g de glucides (soit l’équivalent de 5 à 6 tranches de pain)

Entre 1140 et 1420 mg de sodium

Entre 5 et 7 g de fibres

Malgré sa richesse en glucides (90 g) et en sucres (24 g), c’est la salade au poulet teriyaki aux oignons doux qui l’emporte, car c’est le choix le moins riche en calories, en gras et en sodium. Les salades (et non les bols) restent de meilleures options considérant leur contenu en glucides modéré.

MES CONSEILS :

Opter pour des salades colorées qui mettent de l’avant une abondance de végétaux variés.

Privilégier les vinaigrettes aux fruits ou la classique huile-vinaigre

Éviter les salades qui incluent des garnitures panées comme le poulet croustillant.

Remplacer le féculent dans les bols-repas par de la laitue si possible

*Merci à Chani Davidson, stagiaire en technique diététique au Collège de Maisonneuve pour sa précieuse collaboration à cet article.

