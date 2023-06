Tyson Ritter affirme que Machine Gun Kelly a pété les plombs après qu’il a suggéré une scène avec Megan Fox

Tyson Ritter a été stupéfait de voir Machine Gun Kelly partir en vrille sur le tournage de Johnny & Clyde.

Le chanteur des All-American Rejects a affirmé sur le podcast Tuna On Toast with Stryker que MGK, a pété les plombs après que lui-même a suggéré une modification dans la scène de la mort de Megan Fox dans le film Johnny & Clyde. «Je suis allé à sa caravane et j'ai dit: "Hé, Megan. Je voulais te parler de ce moment où, quand tu meurs, parce que tu as taquiné [mon personnage] en mettant mes doigts dans ta bouche, quand tu es morte, je mette à mon tour mes doigts dans ta bouche. C'est comme une sorte de victoire pour mon personnage, qui prend sa revanche», se souvient-il.

Mais la suggestion a déplu à MGK. «[Il] était très énervé que je demande si je pouvais mettre mes doigts dans la bouche de Megan Fox. Il est devenu fou. Il est passé en mode maniaque... Et il était complètement déstabilisé», a affirmé Tyson Ritter.

Cependant celui-ci, qui décrit Megan comme «un amour», a trouvé un côté positif à l'expérience puisqu'il a pu s'inspirer de la prétendue crise de MGK et l'utiliser pour sa performance dans Prisoner's Daughter, le film de Catherine Hardwicke qu'il tournait en même temps que Johnny & Clyde.

«Le lendemain, je devais tourner une scène à Vegas où le personnage affronte Kate Beckinsale, son ex-femme, et passe du calme à la tempête. J'avais vraiment du mal à trouver le moyen de déclencher ce changement brutal, a-t-il expliqué. Je me souviens que lorsque Pistol Pete (MGK) a commencé à se déchaîner sur moi, je me suis dit que c'était vraiment rude, mais aussi "Je te remercie, mec".»

Megan Fox et MGK (de son vrai nom Colson Baker) sont fiancés depuis janvier 2022. Après des mois de rumeurs de rupture, le couple a fait front commun à Londres cette semaine.

Tyson Ritter est marié à l'actrice Elena Satine depuis 2013.