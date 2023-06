Artistes harcelés: Viviane Audet victime d’insultes misogynes à cause d’une chanson féministe

La chanteuse Viviane Audet vient de s’ajouter à la longue liste des artistes victimes de harcèlement en ligne.

À la suite de la parution de la chanson-titre de son plus récent album, Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles, il y a un mois, elle affirme avoir reçu des insultes misogynes et dégradantes sur son compte Instagram et sa page Facebook d’artiste.

Les commentaires ont été principalement envoyés sous le vidéoclip de cette chanson au propos résolument féministe.

Des exemples: «Tes esties de camions, tu peux vraiment te les fourrer où je pense.» «Féministe finie».

«Quelqu’un m’a aussi écrit que les camions peuvent aussi écraser les hommes et que nous n’avons pas le monopole de la douleur», s’étonne Viviane Audet, qui a relaté sa mésaventure au Journal.

Elle dit avoir supprimé rapidement les messages. «Oui, je censure les gens qui m’écrivent des choses comme ça. Je ne trouve pas ça le fun de voir ça sur ma page Facebook. Je ne veux même pas leur laisser un pouce d’espace de parole. C’est un choix éditorial que j’ai fait.»

Page Facebook supprimée

Ses ennuis virtuels ne se sont pas arrêtés là. Deux semaines avant la parution de son album, disponible depuis le 2 juin, sa page Facebook a été piratée et supprimée.

Viviane Audet croit qu’il y a un lien avec les messages injurieux qu’elle a reçus.

«Facebook m’a envoyé un message avertissant d’une connexion inhabituelle puis, bang, la page est disparue. C’est arrivé quelques heures après le dernier message reçu. Est-ce qu’il y a un lien? Facebook trouve que ça ressemble à ça, mais ils ne sont pas capables de me le confirmer.»

«Je me suis dit, poursuit-elle, qu’il y a quelqu’un qui ne veut pas que je parle. C’est ce qui m’a chavirée, de sentir que tout à coup, je n’avais plus autant d’espace pour ma parole.»

Elle ne se taira pas

Malgré la virulence des commentaires, Viviane Audet affirme ne pas être traumatisée, mais comprend les artistes féminines qui choisissent de s’éloigner des réseaux sociaux.

«Ça peut vraiment être un vecteur d’anxiété profond. Je ne suis pas quelqu’un d’anxieux, mais je me suis sentie attaquée. Je n’ai pas aimé ça.»

Elle promet cependant que cette mauvaise expérience ne la fera pas taire.

«Au contraire. Maintenant que l’album est sorti et qu’on en parle dans les médias, je m’attends à recevoir des trucs, mais sérieusement je suis fait forte. Ça me donne encore plus le goût de foncer dans le tas.»