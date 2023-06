Cessons l’abandon des appareils réfrigérants au bord de la rue

En cette Journée mondiale de l'environnement, et à l’approche du mois de juillet, synonyme de nombreux déménagements, il est essentiel que nous prenions conscience de l'impact de nos actions sur notre planète. Ces deux moments représentent l’occasion parfaite pour réévaluer nos habitudes et de faire des choix plus responsables pour l’environnement.

Parmi les gestes qui nécessitent une attention immédiate et qui doivent rapidement être éliminés, l’abandon des appareils réfrigérants et de climatisation sur le trottoir se retrouve en tête de liste.

À l’approche d’une période où plusieurs devront se départir de leurs appareils réfrigérants, l’importance de conscientiser la population aux bonnes pratiques et au recyclage conformes est indéniable. Chaque année, on estime que ce sont plus de 300 000 appareils réfrigérants ou de climatisation qui sont abandonnés en bordure de rue. Cette donnée est inacceptable sachant que les conséquences de ce geste sont extrêmement néfastes pour la planète.

Conscientisation

En fait, chaque appareil abandonné de cette façon génère en moyenne 1 tonne de GES, puisqu’il sera récupéré et recyclé, la plupart du temps, sans traitement adéquat. Ce qui représente approximativement le CO2 généré par une voiture qui aura parcouru 4 500 kilomètres.

Recycler adéquatement son appareil réfrigérant, à travers le programme GoRecycle, a une influence majeure sur l’environnement.

Effectivement, confier son appareil réfrigérant ou de climatisation à GoRecycle est l’un des plus grands gestes pour lutter contre les changements climatiques au Québec. Lorsqu'il est pris en charge par GoRecycle et ses partenaires, l’appareil est recyclé ici même, au Québec, en plus d’être réutilisé pour fabriquer d’autres biens. Au total, ce sont plus de 95 % des matières qui seront valorisées pour leur donner une seconde vie.

Depuis deux ans, l’équipe de GoRecycle s’est engagée envers la cause avec la mission ambitieuse d'offrir l’unique solution légale et responsable aux enjeux de recyclage des appareils réfrigérants au Québec. C'est notamment grâce aux 260 points de dépôts gratuits à travers la province et au service de collecte et de recyclage lors de l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur neuf auprès de l'une des 90 bannières partenaires que l'organisme parvient à atteindre ses objectifs.

Changements significatifs

En unissant nos efforts collectivement, notre équipe a la conviction que nous pouvons accomplir des changements significatifs, porteurs d’impacts positifs, en faisant le bon geste; soit celui de recycler adéquatement ses appareils réfrigérants.

J'appelle chacun d'entre vous à passer le mot : informez vos amis, vos voisins et votre famille sur les alternatives respectueuses lorsqu'il s'agit de se débarrasser de ces appareils. Encouragez-les à les réparer, à les donner ou à les recycler correctement avec GoRecycle, afin qu’aucun appareil ne se retrouve abandonné au bord de la route cet été.

Chaque geste compte, ensemble, nous pouvons réduire notre empreinte écologique et protéger notre planète pour les générations futures.

Jules Foisy Lapointe, Directeur général, GoRecycle