Crises d'asthme et hospitalisations: le panache de fumée qui recouvre une bonne partie du Québec met à risque les personnes vulnérables

Le panache de fumée qui recouvre une bonne partie du Québec augmente les risques de crises d’asthme ou d’hospitalisations chez les personnes vulnérables.

Le ciel a pris une teinte jaunâtre et brumeuse à Montréal, mais aussi de l’Outaouais au Saguenay, où des alertes de smog ont été émises par Environnement Canada, en raison des immenses feux de forêt qui ravagent le Nord-du-Québec.

Ces vastes incendies entraînent des concentrations élevées de particules fines dans l’air. Microscopiques, ces particules peuvent atteindre les poumons et nuisent à la respiration des enfants asthmatiques et des aînés, surtout.

«Tant qu’on va garder des vents du nord et que les feux ne sont pas maîtrisés, on va être vulnérables [à de mauvaises qualités de l’air] pour les prochains jours encore», précise Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada.

La pluie annoncée mardi pourrait aider, dit-il, mais la qualité de l’air pourrait ensuite se détériorer à nouveau.

Restez à l’intérieur

En raison des concentrations élevées de polluants, tous les Québécois sont priés d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur, de rester à l’intérieur le plus possible et de fermer les fenêtres.

Les personnes en bonne santé ne courent pas de risques importants, précise le Dr Stéphane Perron, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Elles pourraient cependant ressentir de l’irritation aux yeux, au nez ou à la gorge.

«C’est de la poussière tellement fine qu’elle se dépose dans le nez, sur les poumons, et ça devient irritant», dit-il.

Mais les gens vulnérables souffrant déjà de problèmes cardiovasculaires ou d’asthme doivent être plus prudents, tout comme les femmes enceintes.

Écoutez l'entrevue avec Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec sur QUB radio :

Crises d’asthme

«Pour les enfants asthmatiques, c’est problématique, ça pourrait provoquer des crises d’asthme», souligne l’expert en santé publique, à propos des fortes concentrations de polluants prévues.

Professeur à l’Université McGill, Scott Weichenthal soutient que la mauvaise qualité de l’air se traduit souvent par une hausse des hospitalisations chez les personnes vulnérables.

«C’est important de prendre ça au sérieux», plaide le chercheur du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, ajoutant que les effets d’une exposition à long terme sont toujours méconnus.

La CNESST met également en garde les travailleurs pour éviter qu’ils soient incommodés, suggérant de repousser des travaux extérieurs, si possible, ou l’utilisation de masques N95 pour filtrer l’air.

Consignes à la population affectée par le smog

Demeurez à l’intérieur;

Fermez les fenêtres et les portes de votre maison;

Arrêtez l’échangeur d’air (ou le mettre uniquement en mode recirculation);

Évitez de faire de l'activité physique intense à l’extérieur.

L’exposition à la fumée peut engendrer les symptômes suivants

Picotement des yeux et larmoiement;

Écoulement nasal et irritation des sinus;

Mal de gorge et toux légère;

Mal de tête.

Les symptômes pouvant nécessiter un suivi médical

Essoufflement;

Respiration sifflante (y compris des crises d’asthme);

Toux sévère;

Étourdissements;

Douleurs thoraciques;

Palpitations cardiaques.

Source: Santé Montréal