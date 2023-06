Feux de forêt: on en a pour des mois avant que tout soit éteint

On peut s’attendre à ce qu’il faille des semaines, voire des mois avant que les incendies qui sévissent actuellement au Québec soient éteints, alors que de tels épisodes risquent de se multiplier avec les changements climatiques.

«Ça peut prendre des mois avant que tous les points chauds soient éteints», explique Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Ce serait le cas des incendies de grande ampleur, alors que les petits feux isolés pourraient s’essouffler plus rapidement, précise Mme Pelletier.

Le Québec vit actuellement un triste record d’incendie de forêt, avec 156 feux actifs et près de 160 000 hectares de forêts partis en fumée. Les régions de l’Abitibi et de la Côte-Nord sont particulièrement touchées.

Le premier ministre François Legault prédit qu’on en aurait probablement pour l’été à combattre ces feux.

Au début de la saison, l’équipe météo de la SOPFEU prévoyait un été plutôt tranquille. «Finalement, on a eu des petites surprises», ironise Mme Pelletier.

Peu de pluie

Il est difficile de prévoir l’évolution de tels incendies, car ils dépendent de plusieurs facteurs météorologiques, explique-t-elle. La foudre et le temps sec sont des éléments qui peuvent favoriser le feu, tandis que la pluie et le taux d’humidité peuvent aider à le contenir.

Or, les conditions météo des prochains jours ne sont pas très encourageantes. Dans l’ouest de la province, un système de beau temps est train de s’installer. On n’annonce pas de précipitations sur l’Abitibi avant samedi prochain, indique Jean-Philippe Bégin, météorologue de sensibilisation pour Environnement Canada.

Dans l’est, un système de pluie provenant de l’Atlantique est attendu dès mardi matin, mais elle tombera surtout en Gaspésie. Entre 10 et 20 millimètres sont prévus sur la Côte-Nord.

«Ce n’est pas la panacée», conclut M. Bégin.

L’exemple de Fort McMurray

On se rappellera qu’en 2016, il avait fallu trois mois avant que l’incendie de Fort McMurray en Alberta soit considéré comme sous contrôle. Et même après cela, les braises ont perduré de façon souterraine pendant l’automne et l’hiver. Ce n’est qu’à la fin de l’été 2017 qu’il a été maîtrisé.

Pour qu’un feu de forêt soit considéré comme éteint, il ne doit plus rester aucun point chaud, explique Yan Boucher, professeur en écologie forestière à l’Université du Québec à Chicoutimi.

À la SOPFEU, on observe que le dernier feu de chaque été a tendance à se produire plus tard. «Avant, c’était pas mal terminé en août. Là, on en a jusqu’en novembre», note Karine Pelletier.

Yan Boucher fait partie de ceux qui étudient le nombre, la fréquence et même la sévérité des feux de forêt. Étrangement, il y en avait beaucoup plus à la fin du 19e siècle qu’à notre époque, remarque-t-il.

Bien qu’il soit difficile de départager la part de l’humain et la part de la nature dans les causes d’un épisode d’incendies, il est clair que les changements climatiques contribuent à créer des conditions favorables à leur déclenchement, notamment en augmentant la sécheresse et le temps orageux qui entraîne des lignes de foudre.

«C’est sûr qu’ils vont être plus fréquents dans le futur», dit M. Boucher.

– Avec l’Agence QMI