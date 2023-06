Fraude aux élèves: de faux examens vendus en ligne pour des sommes extravagantes

Des fraudeurs profiteraient du stress d’élèves désespérés à l’approche des examens finaux pour vendre de fausses copies des tests à des sommes astronomiques, pouvant atteindre jusqu’à l’équivalent de 6600 $.

«Les personnes qui achètent sur ces comptes sont les étudiants les plus désespérés, a déclaré une élève de 15 ans à la BBC, en demandant l’anonymat. Ces comptes sont en fait très intelligents et sournois dans ce qu'ils font – exploitant leur vulnérabilité.»

Au Royaume-Uni, de nombreux faux comptes auraient pris d’assaut les réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes, dont Instagram et TikTok, pour y vendre de fausses copies d’examens finaux du secondaire en échange de sommes pouvant varier entre 7,50 et 4 000 £ – soit 12,50 à 6600 $ – pour un examen seulement.

Sauf que dans la majorité des cas, une fois le paiement complété, le fraudeur bloquerait simplement sa victime sans même lui laisser le temps de signaler le profil frauduleux, selon ce qu’a constaté le média britannique qui s’est prêté au jeu en achetant un examen au prix de 150 £.

Dans d’autres cas, les fraudeurs revendraient les examens de l’année précédente en y changeant la date et certains détails pour tromper les élèves.

La jeune Anglaise, qui s’est confiée à la BBC pour dénoncer la pratique, a affirmé connaître des jeunes qui auraient payé jusqu’à 900 £, l’équivalent de 1500 $, pour un faux examen.

«Il n’y a pas un seul étudiant au cours de toute cette année qui n'a pas entendu parler de ces comptes. Ils sont partout», aurait poursuivi l’adolescente de 15 ans, devant les comptes qui se seraient multipliés récemment.

Pourtant, il est extrêmement rare que des examens soient rendus accessibles avant la date du test, a martelé le conseil responsable des examens, qui veut éviter que d’autres élèves ne tombent dans le piège de fraudeurs sur le web.

«Vous risquez non seulement de perdre votre argent, mais les conséquences pour vous sont aussi sérieuses», a indiqué Jo Saxton, du Bureau de réglementation des qualifications et des examens britanniques (Ofqual).