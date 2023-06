Harrison Ford évoque des relations de tournage «compliquées» avec Brad Pitt

Harrison Ford a révélé qu’il ne s’entendait pas avec son collègue Brad Pitt lors du tournage de leur film de 1997, Ennemis rapprochés.

Dans une récente interview publiée par Esquire, la star d'Indiana Jones, 80 ans, a révélé que lui et son collègue de 59 ans, avaient des divergences sur le scénario.

« J'ai travaillé avec un scénariste, mais quand nous avons tourné, tout à coup, nous n'étions pas d’accords sur le scénario avec Brad », a déclaré Harrison Ford au magazine.

« Chacun avait des idées différentes. Je comprends pourquoi il voulait garder son point de vue, et je ne voulais pas m’écarter du mien — j'imposais mon point de vue, c'est ce que Brad a légitimement ressenti », a poursuivi l'acteur de Star Wars.

Si Harrison Ford a avoué que Brad Pitt et lui avaient eu une relation de travail « compliquée » pendant le tournage du long-métrage, il a aussi indiqué que son partenaire était un « acteur merveilleux » et qu'il avait « beaucoup aimé le film ». Malgré un accueil mitigé de la part de la critique, Ennemis rapprochés a récolté plus de 140 millions de dollars (130 millions d'euros) à l'échelle mondiale.

Le dernier film de Harrison Ford, Indiana Jones et le cadran de la destinée, sortira dans les salles le 28 juin.