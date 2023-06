Le chef de Wagner s'en prend au ministère russe de la Défense

Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine a qualifié mardi d'«élucubrations» les bilans des pertes ukrainiennes revendiqués par Moscou, qui affirme avoir repoussé deux offensives majeures en deux jours.

«Il ne s'agit que d'élucubrations», a déclaré M. Prigojine dans un message sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir repoussé deux offensives de grande envergure ukrainiennes dimanche et lundi dans le sud du Donbass, et avoir tué «plus de 1500 militaires ukrainiens» et détruit «28 chars».

AFP

Le gouvernement ukrainien, tout en revendiquant des gains territoriaux près de la ville ravagée de Bakhmout, dans l'est du pays, a relativisé l'ampleur de ses «actions offensives» et n'a fourni aucun bilan.

Tuer 1500 soldats en une journée est «un sacré massacre», a ironisé le patron de Wagner en se moquant du porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

«En fait, pourquoi ne pas additionner tous les chiffres donnés par Konachenkov. Je pense que nous avons déjà détruit l'ensemble de la planète Terre à cinq reprises», a-t-il raillé.

Evguéni Prigojine est coutumier des déclarations fracassantes contre l'état-major russe, qu'il accuse notamment de ne pas fournir assez de munitions aux hommes de Wagner, qui ont été en première ligne dans les combats autour de Bakhmout.