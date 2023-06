Le marché immobilier reprend du poil de la bête

Le marché de l’immobilier pour les ventes résidentielles a montré des signes encourageants, en mai, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Dans un communiqué, l’APCIQ a présenté les statistiques de ventes résidentielles Centris du mois de mai. Pour la grande région de Montréal, le pourcentage des ventes a baissé de 8 %, en comparaison au mois de mai 2022. Pour la même période, le pourcentage d’inscription a augmenté de 46 % et le prix médian des maisons unifamiliales est seulement 4 % moins élevé.

«Le marché de l’île de Montréal enregistre une étonnante performance avec une baisse des ventes de seulement 5 % par rapport à l’année passée, a indiqué le directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant. De plus, seul un léger recul des prix est désormais observable par rapport au sommet de l’an dernier. Ceci reflète un regain d’intérêt pour les opportunités offertes sur ce marché.»

Les secteurs de Laval, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Montréal se démarquent toutefois en enregistrant des reculs respectifs de -12 %, -11 % et -10 %.

Selon l’APCIQ, l’accumulation de propriétés disponibles sur le marché ralentit la progression de celui-ci.

«Le mois de mai marque un clair retour des acheteurs sur le marché encouragés par la stabilisation des taux d’intérêt et des prix, a-t-il ajouté. D’un autre côté, les propriétaires sont plus enclins à afficher leur propriété à des prix plus conformes aux récentes ventes de propriétés comparables, dans un contexte de stabilisation et même récupération des prix.»

Marché «inébranlable» à Québec

Pour la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, les ventes en mai se classent au troisième rang du meilleur niveau d’activité jamais enregistré pour cette période de l’année.

Il y a de plus en plus de propriétés disponibles, puisque le taux d’inscriptions a d’ailleurs augmenté de 24 % par rapport à 2022 et le pourcentage des ventes est similaire à celui de l’an dernier avec une baisse de 2 %. Le prix médian des maisons unifamiliales est en hausse de 2 %, en comparaison avec l’année précédente.

«Le marché de Québec connait une intensification de son activité transactionnelle en mai. Les acheteurs continuent d’être encouragés par la bonne tenue du marché et ses perspectives d’appréciation qui semblent inébranlables», a dit Charles Brant. Il est intéressant de voir aussi que le nombre de nouvelles inscriptions évolue favorablement, permettant aux acheteurs de trouver plus facilement une propriété.»