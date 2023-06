Côte-Nord: le pont Touzel pourrait rouvrir vers la fin de la semaine pour les véhicules légers seulement

Le pont Touzel, sur la route 138, à Sheldrake, pourrait rouvrir pour les véhicules légers à la fin de la semaine.

C’est ce qu’a confirmé lundi après-midi, le ministère des Transports du Québec (MTQ). Selon la porte-parole Sarah Gaudreault, l’entrepreneur chargé des travaux a terminé la pose de plaques de renforcement de chaque côté de la poutre où se trouve la fissure.

Photo fournie par le MTQ

Photo fournie par le MTQ

«Une inspection générale sur corde a été réalisée par un ingénieur du Ministère. L’inspection sur corde permet d’avoir accès, le doigt sur la pièce, à la structure sans installer de camion», a indiqué Mme Gaudreault.

Cette inspection a eu lieu les 4 et 5 juin. Une vérification a aussi été menée par magnétoscopie.

«Cette technique permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres fissures, non visibles, sur le pont. Les résultats de la magnétoscopie sont concluants», a ajouté.

Les prochaines étapes consistent à la conception, la fabrication et l’installation de plaques pour chaque semelle du pont.

Selon le MTQ, ces plaques devraient être installées sous peu.

«Jusqu’à présent, toutes les interventions se déroulent bien et n’accusent aucun retard. Le Ministère vise toujours une réouverture pour les véhicules légers à la fin de la semaine.»

Les remorques, véhicules récréatifs, autobus et camions lourds sont exclus de cette catégorie.

Ponts aériens

Les ponts aériens seront maintenus jusqu’au rétablissement de la situation pour assurer le transport des biens et des personnes aux communautés isolées. Près de 6500 personnes sont coupées de leur seul lien terrestre depuis le 30 mai.

Trois appareils 737 sont nolisés pour du cargo de denrées alimentaires, des médicaments, des produits médicaux et du carburant. Quatre vols aller-retour journaliers sont prévus de Québec vers Havre-Saint-Pierre. D’autres vols pourraient être nolisés au fur et à mesure que la situation évolue. Pour ce qui est du transport de passagers, les vols se poursuivent comme prévu, mais les heures et la fréquence sont sujettes à changement en raison des feux de forêt.

Il est question mardi de déployer un boyau sur le pont et que deux camions-citernes transfèrent de l’essence de chaque côté de la rivière Sheldrake afin d’approvisionner les communautés isolées de la Minganie. Cette opération se fera sous la surveillance d’une équipe d’Urgence-Environnement. À compter de jeudi, le ravitaillement d’essence sera augmenté par voie maritime.