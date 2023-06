La Fondation Cité Joie, qui soutient activement Cité Joie dans l’accomplissement de sa mission auprès des personnes vivant avec un handicap afin qu’elle puisse maintenir en opération tous ses programmes de camps d’été et de répits à l’année, présente ce soir, et ce, pour la 26e année sur la scène du Grand Théâtre de Québec, sa fameuse soirée Les Homardises. Claude Savard, RBC Banque Royale du Canada (photo de gauche), et William Trudel, Trudel Corporation (photo de droite), ont accepté la coprésidence d’honneur de l’événement avec cocktail à 17 h 30 et souper de homards à volonté dès 18 h 30. L’an passé, la 25e présentation avait permis de remettre un chèque de 175 000 $ à la Fondation Cité Joie.

Nomination et renouvellement

La Faculté de pharmacie de l’Université Laval m’annonce la nomination de Julie Méthot (photo) à titre de doyenne. Mme Méthot entrera en poste le 1er juillet 2023 et succédera ainsi à la doyenne sortante, Anne Dionne, qui a su diriger et faire rayonner la Faculté de brillante façon durant son mandat. Par ailleurs, à compter du 1er juillet également, pour une durée de quatre années, Denis Roy (photo), doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, entamera un deuxième mandat.

Nonagénaire

Bon anniversaire en retard à Bernadette Normand-Després (photo), de la Résidence du Parc à Montmagny, qui a célébré hier son 90e anniversaire de naissance. Comme il est important pour elle de redonner à la communauté, elle s’est impliquée bénévolement dans plusieurs activités de l’Hôpital de Montmagny pendant 38 ans. « Véritable force de la nature, attentionnée comme pas une, fière et belle en dedans comme en dehors, elle se donne sans compter à sa famille, en l’entourant de tout son amour. Une femme extraordinaire et drôle, à ses heures, qui ne cesse de nous surprendre encore aujourd’hui », de me préciser son fils Réjean. Ses 5 enfants (photo), 14 petits-enfants et 19 (bientôt 20) arrière-petits-enfants lui avaient réservé une fête surprise hier.

Brin de Folie a 25 ans

Boutique bien établie dans le Quartier Petit Champlain, paradis des collectionneurs, Brin de Folie fête ses 25 ans ! Endroit de prédilection pour dénicher de nombreux objets de collection des plus originaux, Brin de Folie se distingue, depuis toutes ces années, par la qualité de ses produits et le vaste choix qui y est offert autant à la boutique physique que sur son site web. L’entreprise propose d’ailleurs la plus importante sélection de poupées russes à l’échelle du pays ! Toujours animée par la même passion qu’à ses débuts, la propriétaire Monique Zimmermann, aidée par sa fille Mai Li et ses fidèles et indispensables employés Diane et Marco, espère prendre soin de Brin de Folie pour de nombreuses années encore. Sur les photos, le mobilier créé sur mesure pour présenter, entre autres, l’imposante grande roue pour les cartes de souhaits, le présentoir en forme de poupée russe géante et plusieurs étagères de formes inusitées.

Anniversaires

André Lacroix (photo), ex-hockeyeur professionnel natif de Lauzon (AMH-LNH) de 1967 à 1979, 78 ans... Ève Landry, comédienne québécoise (Unité 9), 38 ans... Sébastien Lefebvre, membre de Simple Plan, 41 ans... Mark Wahlberg, acteur américain, 52 ans... Marie-Claude Nadeau, astrologue de TéléMag Québec... Pierre Bruneau, ex-chef d’antenne au bulletin TVA 17 heures, 71 ans... Joe Clark, premier ministre du Canada (1979-1980), 84 ans.

Disparus

Le 5 juin 2022 : Eldon Rasmussen (photo), 85 ans, pilote de course, pilote canadien de la série USAC Championship Car en 1971, de 1973 à 1979 (23 départs), dont les 500 Indianapolis, et intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien (CMHF) en 2001... 2020 : Andrée Champagne, 80 ans, ex-politicienne et ex-comédienne connue pour son rôle de Donalda dans Les belles histoires des pays d’en haut... 2014 : Laurent Leblond, 76 ans, journaliste pendant 40 ans (Le Rimouskois, Progrès-Écho et L’Avantage de Rimouski)... 2008 : Léopold Lang, 77 ans, professeur qui a enseigné en 1960 à l’Externat classique de Lac-Mégantic... 2006 : Eric Gregg, ex-arbitre des ligues majeures (baseball)... 2005 : Isabelle Dubé, 36 ans, de Cap-Saint-Ignace, athlète de vélo de montagne... 2004 : Ronald Reagan, 93 ans, 40e président des É.-U. (1981–1989).