Les spectateurs ont perdu le sens des bonnes manières dans une salle de spectacles

Malgré les avertissements, rares sont les spectacles où ne retentit pas la sonnerie d’un téléphone cellulaire.

Et il n’y a pas qu’à Montréal où des spectateurs polissons négligent de fermer leur téléphone. Le geste spectaculaire du chef d’orchestre Nézet-Séguin à New York – il a ordonné à l’orchestre d’arrêter net de jouer en entendant une deuxième sonnerie de téléphone – a sûrement fait son effet, mais il reste beaucoup d’éducation à faire.

Je ne sais trop s’il appartient à un producteur de spectacles ou à la direction de la salle de s’assurer que ceux qui ont payé leur billet puissent assister à un spectacle sans être ennuyés par toutes sortes de bruits parasites et, pire encore, par le comportement grossier de certains spectateurs.

Samedi dernier, je suis allé voir Cendrillon, le nouveau spectacle des Grands Ballets canadiens à la salle Wilfrid--Pelletier de la Place des Arts. Deux heures de pur plaisir. D’abord pour l’œil, parce que les costumes, une création de Marie-Chantale Vaillancourt, sont féériques et les décors simples sont très évocateurs. Côté musique, la production n’est pas en reste. Les musiciens de l’Orchestre des Grands Ballets font à la musique de Prokoviev un sort enviable.

DES BELLES-SŒURS BIEN DRÔLES

Il faudrait être pointilleux pour avoir à redire sur ce ballet. Il m’a semblé sans défaut apparent. La chorégraphie de l’Australienne Jayne Smeuldens est sans extravagance, mais elle traduit bien les moments forts du vieux conte des frères Grimm. J’ai beaucoup aimé que les deux méchantes demi-sœurs de Cendrillon soient plus drôles que malicieuses. La petite fille que nous avions amenée avec nous au spectacle a plusieurs fois pouffé de rire devant leurs facéties.

Je sais qu’il ne faut pas abuser des bonnes choses, mais j’aurais bien aimé un petit tour de plus du spectaculaire carrosse argenté de Cendrillon. Une vraie merveille que ce scintillant ancêtre de nos VTT !

LE LEGS DE LUDMILLA

Pendant la représentation, je n’ai pu m’empêcher de penser à ma vieille amie, Ludmilla Chiriaeff, à qui l’on doit les Grands Ballets canadiens. Ludmilla, qui fut quelques années ma voisine, avenue Harvard à Notre-Dame-de-Grâce, m’entretenait souvent de son désir de doter le Québec d’une authentique troupe de ballet permanente, qui donnerait aux jeunes le goût de danser. Et au public le désir de se familiariser avec le ballet classique qu’on venait de découvrir grâce au canal 2.

Il reste maintenant à quelques spectateurs de faire preuve d’un peu de courtoisie lorsqu’ils assistent à un ballet. Samedi, j’ai rarement vu un auditoire aussi indiscipliné. Des dizaines de personnes sont arrivées en retard. Loin de rester derrière jusqu’à l’entracte, ces retardataires ont rejoint leurs sièges sans aucune gêne. Des couples sont revenus de l’entracte alors que le spectacle avait repris, et, comble de bêtise, quelques-uns sont partis avant le baisser du rideau. Sans doute pour sortir plus rapidement du parking.

Derrière nous, un couple a croqué du popcorn comme s’il regardait un blockbuster chez Guzzo. Clou de la représentation, à quelques sièges d’où nous étions assis, une jeune maman n’a pas cessé de faire la navette entre la salle et le foyer à cause de son bébé d’au plus trois ou quatre mois qu’elle n’arrivait pas à endormir. Je l’aurais bien changé en citrouille !

Il fallait vraiment que le spectacle soit impeccable pour que des spectateurs aussi mal élevés n’arrivent pas à gâcher notre plaisir.