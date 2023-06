Dmitry Orlov se prépare à quitter les Bruins

L’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est prévue le 1er juillet et déjà, plusieurs athlètes s’attendent à évoluer sous d’autres cieux la saison prochaine, dont le défenseur Dmitry Orlov.

Acquis par les Bruins de Boston peu avant la date limite des transactions en février, l’ancien des Capitals de Washington a rendu de fiers services à l’organisation du Massachussetts, inscrivant 17 points en 23 match et affichant un différentiel de +10. Le vétéran de 31 ans a ajouté huit mentions d’aide pendant les sept matchs de la série de premier tour contre les Panthers de la Floride.

Toutefois, comme plusieurs experts s’en doutaient, le Russe se voulait d’abord et avant tout un joueur de location pour un club visant la coupe Stanley. L’investissement requis pour l’obtenir pourrait faire mal aux partisans des Bruins qui ont vu leurs préférés plier l’échine de manière inattendue. Non seulement Orlov et l’attaquant Garnet Hathaway ont nécessité la remise de quelques choix de repêchage aux «Caps», mais voilà que l’arrière patinera vraisemblablement ailleurs.

«Cela ne m’est jamais arrivé. Je ne dirai pas que c’est inquiétant, mais je regarderai réellement ce qui m’attendra à l’ouverture du marché et au début des négociations», a-t-il affirmé au média Sports Express.

Venant de terminer un contrat de six ans et de 30,6 millions $, le gagnant de la coupe en 2017-2018 croit en avoir fait suffisamment pour convaincre une équipe de lui consentir une somme importante.

«J’ai joué à un certain niveau; j’ai livré de bonnes performances en fin d’année et en séries. J’ai confiance en mes moyens et la compétition ne me préoccupe pas», a-t-il commenté au sujet de la possibilité de voir des défenseurs empocher davantage que lui cet été.

Depuis son arrivée dans la LNH en 2011-2012, Orlov a fini avec une fiche négative une seule fois, soit en 2013-2014.