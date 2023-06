Les Panthers peuvent-ils accomplir ce qui a été fait une seule fois dans l’histoire?

En dépit de leur défaite en lever de rideau de la finale, samedi, les Panthers de la Floride gardent espoir de devenir la deuxième formation de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à remporter la coupe Stanley après avoir amorcé les éliminatoires à titre de huitième tête de série de son association.

Effectivement, depuis 1993-1994, saison durant laquelle un nouveau format des séries a été mis en place par le circuit Bettman, un seul club a réalisé l’exploit : il s’agit des Kings de Los Angeles du printemps 2012 qui ont vaincu Martin Brodeur et les Devils du New Jersey au tour ultime. Précédemment, l’équipe californienne avait fini huitième dans l’Ouest avec 95 points. Au cours de l’après-saison, elle a maté les récipiendaires du trophée des Présidents, les Canucks de Vancouver, puis les Blues de St. Louis et les Coyotes de Phoenix, respectivement deuxièmes et troisièmes favoris.

À lire aussi: Déjà un point tournant dans la série finale?

À lire aussi: Henrik Lundqvist fait preuve de générosité

À lire aussi: «Respirez par le nez, c***!»

Cette fois, les Panthers tentent de compléter un parcours encore plus spectaculaire, eux qui ont amassé 92 points pour empocher le dernier laissez-passer des clubs repêchés dans l’Est. Ils ont surpris les Bruins de Boston, qui avaient récolté 65 gains et 135 points en saison, ainsi que les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de la Caroline, des rivaux ayant également dépassé le plateau des 110 points. Ils tentent de refaire le coup aux Golden Knights de Vegas, premiers de l’Ouest cette année.

Le Canadien a failli réussir

Dans l’histoire relativement récente, quelques négligés des parieurs ont déjoué les pronostics pour atteindre la finale. Le cas du Canadien de Montréal en 2020-2021 demeure dans la mémoire des partisans d’ici, le Tricolore ayant commencé les séries avec le plus faible total des 16 participants en lice. Il avait rendu les armes en cinq parties devant le Lightning de Tampa Bay au quatrième tour.

En 2017, les Predators de Nashville ont réussi à se rendre à l’étape finale, où ils ont baissé pavillon devant Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh. Malgré leur statut de huitièmes têtes de série dans l’Ouest, ils avaient balayé les Blackhawks de Chicago d’entrée de jeu, entre autres. Une autre «équipe numéro 8» a joué en finale, soit les Oilers d’Edmonton en 2006. Ils étaient d’ailleurs passés à un gain d’enlever les grands honneurs contre le gardien Cam Ward et les Hurricanes de la Caroline en finale.

-Vegas a pris les devants en défaisant la Floride 5 à 2, samedi, et tentera de creuser l’écart lundi, dans le deuxième match présenté à 20 h sur les ondes de TVA Sports.