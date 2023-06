LNH: Patrick Roy ne serait pas l'un des candidats pour diriger les Rangers

Si plusieurs observateurs voyaient Patrick Roy comme le prochain entraîneur-chef des Rangers de New York, il semble finalement que l'ancien gardien de but n'est pas l'homme du club de la «Grosse Pomme».

• À lire aussi: Coupe Memorial: le discours de Patrick Roy avant le match a inspiré les Remparts

Le New York Post a rapporté lundi que Roy n'a pas été contacté par l'équipe et que celle-ci ne le convoquera pas pour une entrevue.

Les Rangers auraient présentement deux candidats en lice afin de succéder à Gerard Gallant, qui a été congédié en avril dernier, après que le club ait été éliminé au premier tour des séries par les Devils du New Jersey.

Deux candidats en tête

Toujours selon le Post, il s'agit de John Hynes, récemment remercié par les Predators de Nashville, et de Peter Laviolette, qui a dirigé les Capitals de Washington au cours des trois dernières saisons avant d'être lui aussi limogé.

«Le Post a appris que les Rangers ne considéraient pas Roy comme un candidat à la position d'entraîneur-chef et qu'il ne serait pas interviewé, peut-on lire sur le site web du média. Les Rangers n'ont pas contacté Roy et ce n'est pas dans leurs plans de le faire.»

Le quotidien rappelle également les liens qui unissent Patrick Roy à Chris Drury, l'actuel président et directeur général des Blue Shirts. Les deux hommes ont porté simultanément les couleurs de l'Avalanche durant quatre saisons, remportant ensemble la coupe Stanley, en 2001.

«Ceci n'a clairement pas eu un impact sur la décision de Drury», écrit également le New York Post.

Roy a mené les Remparts de Québec au titre de la Coupe Memorial, dimanche soir, en défaisant les Thunderbirds de Seattle 5 à 0. L'ancien gardien étoilé du Canadien avait annoncé au début de la campagne que celle-ci serait presque assurément sa dernière derrière le banc du club.

Les Flames non plus

Compte tenu de son succès à la barre de l'équipe, plusieurs voient le gagnant de quatre coupes Stanley faire un retour dans la Ligue nationale, lui qui a dirigé l'Avalanche entre 2013 et 2016, où il a d'ailleurs remporté le trophée Jack-Adams, remis à l'entraîneur-chef par excellence du circuit, au terme de sa première campagne.

Mais voilà que les postes à pourvoir se font de moins en moins nombreux. Lundi, les Ducks d'Anaheim ont annoncé que Greg Cronin guidera désormais leur destinée.

Et les Flames de Calgary, l'autre équipe hormis les Rangers qui est toujours à la recherche d'un entraîneur-chef, n'auraient pas non plus communiqué avec le légendaire numéro 33.