Meurtre à Lac-Saint-Charles: l’accusé Kim Lebel déclaré non criminellement responsable

Un peu plus d’un an après les faits, Kim Lebel a été déclaré lundi non criminellement responsable du meurtre de Jacques Côté, ce citoyen tué à coups de métal dans une rue résidentielle à Lac-Saint-Charles, pour cause de troubles mentaux.

Selon un rapport médical déposé en preuve lundi matin, l’accusé de 31 ans a des problèmes de santé mentale depuis l’enfance.

D’abord traité pour de la bipolarité, le diagnostic avait évolué dernièrement vers un trouble schizo-affectif.

On n’a noté chez lui aucune indication de consommation de stupéfiants ou d’alcool et même les signes d’une personne «qui prend soin de lui» et a «un mode de vie responsable», a résumé le procureur du ministère public, Me Jean-Sébastien Lebel.

Toutefois, plus ou moins un mois avant les événements, son médecin psychiatre avait diminué sa prescription.

Son entourage avait remarqué chez lui des comportements incohérents et une détérioration de son état.

La Défense fait valoir que Lebel n’était pas lui-même le jour des événements et ne pouvait pas apprécier la qualité de ses gestes.

À la lumière de ces informations, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a consenti à ce qu’un verdict de non-responsabilité pour troubles mentaux soit rendu.

«Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’il s’agit vraiment d’une maladie mentale qui n’est pas causée par la consommation d’alcool ou de drogue», a souligné Me Lebel.

En raison de la gravité des gestes, la poursuite déposera une requête afin que Lebel soit déclaré délinquant à haut risque, a-t-il signalé.

Ceci aurait pour effet de remettre entre les mains de la Cour s'il pourra être libéré ou non, et sous quelles conditions.

En attendant, il demeure détenu dans un hôpital.

Plus de détails à venir...