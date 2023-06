Meurtre en plein jour: Francesco Del Balso, la fameuse riposte que les policiers attendaient depuis des mois est survenue lundi à Dorval

La fameuse riposte que les policiers attendaient depuis des mois est finalement arrivée, lundi, avec l’assassinat du mafieux Francesco Del Balso. Des observateurs croient que celui-ci pourrait clore un chapitre sanglant de l’histoire du crime organisé.

«C’était une question de temps avant qu’il se fasse tirer. On s’y en attendait tous, même lui, il a essayé de quitter le pays», lance la criminologue Maria Mourani.

Le criminel de 53 ans était sur la corde raide depuis des mois, entre autres parce qu’il était suspecté par les policiers d’avoir orchestré en mars dernier la tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto, fils cadet de Vito Rizzuto. D’ailleurs, il avait peu après été arrêté à l’aéroport avec un billet aller simple pour l’Europe, et ce, sans aucun bagage avec lui.

«Il était désespéré, croit Antonio Nicaso, professeur et auteur, spécialiste de la mafia. Si tu veux tuer quelqu’un comme Leonardo Rizzuto, tu dois avoir une base et une troupe solide derrière toi. Le fait qu’il ait voulu fuir, ça démontre une faiblesse. S’il avait vraiment des gens qui le supportent, comme il le laissait entendre, il serait peut-être encore en vie.»

Pas de représaille attendue

Si Del Balso fut à un moment un homme de confiance de Vito Rizzuto, il s’est toutefois éloigné du clan sicilien pendant l’incarcération du défunt parrain, possiblement par excès de confiance.

«Il croyait qu’il avait l’expertise pour en prendre plus large, il y a vu une opportunité et a revendiqué plus de pouvoir. Tout tourne autour du pouvoir et de la succession, au fond», ajoute M. Nicaso.

D’ailleurs, plusieurs experts consultés par Le Journal ne s’attendent même pas à des représailles en réponse à ce meurtre.

«C’est un personnage qui était connu. Plusieurs individus avaient probablement bien des raisons de lui en vouloir, commente le policier de Montréal à la retraite, André Gélinas. Ce meurtre fait peut-être l’affaire de bien du monde. »

Contrat réussi

À voir le nombre de projectiles tirés en la direction de Del Balso, tout indique que le tireur ne voulait pas rater son coup. Rappelons que le mafieux a été la cible d’une tentative de meurtre à deux coins de rue de chez lui, en novembre dernier.

«Il avait été chanceux, mais après, il avait voulu se venger. Si on le ratait cette fois-ci, il aurait encore voulu riposter», indique Mme Mourani.

– Avec la collaboration de Maxime Deland