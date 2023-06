Michael Keaton: le tournage de Beetlejuice 2 est «exactement» comme celui de l'original

Michael Keaton s'éclate sur le tournage de Beetlejuice 2 avec Tim Burton.

Interviewé par Empire lors d'un événement à Londres, samedi (4 juin 23), la star de Beetlejuice a détaillé son expérience de travail sur la prochaine suite du film de 1988, dans lequel il joue le rôle-titre.

« Beetlejuice, c'est la plus grosse éclate que vous puissiez avoir en travaillant. C'est tellement amusant, c'est tellement génial, a-t-il déclaré. Et vous savez pourquoi ? Nous le faisons exactement comme nous l'avons fait dans le premier film. »

Cette suite est en développement « depuis des années », mais le projet s'est finalement concrétisé lorsque le studio de Brad Pitt, Plan B Entertainment, a accepté de produire le long-métrage, début 2022. Le tournage est en cours avec les stars originales, Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O'Hara, ainsi que les nouveaux venus Jenna Ortega, Monica Bellucci et Justin Theroux.

Dans son interview, l'acteur nommé aux Oscars a révélé que lui et Tim Burton avaient convenu que si ce deuxième chapitre était finalement réalisé, ils le tourneraient de la même manière que la première fois.

« Nous nous sommes dit tous les deux que quitte à le faire, il fallait que ce soit aussi proche que possible de la façon dont nous avons fait le premier, a-t-il partagé. Inventer des choses, faire bouger les choses, improviser et délirer, mais littéralement avec des trucs faits à la main, des gens qui créent des trucs avec leurs mains et construisent quelque chose. »

Michael Keaton a ajouté : « Je ne me suis pas autant amusé sur un film depuis très longtemps. »

► La sortie de Beetlejuice 2 est prévue pour le 11 septembre 2024.