Ouch! Un reportage dévastateur pour le patron de CNN...

Lorsque vous prenez les rênes d’une aussi grosse organisation que CNN et que vous promettez d’améliorer le produit tout en révolutionnant l’ensemble de la couverture médiatique aux États-Unis, vous placez la barre très haut et l’échec n’est pas une option.

La première fois que j’ai entendu le nom de Chris Licht, c’est lorsqu’il est devenu un des producteurs de l’émission The Late Show with Stephen Colbert.

Entre l’arrivée et le départ de Licht, Colbert avait trouvé ses marques et figurait au sommet des émissions de fin de soirée.

Le producteur et l’humoristique étaient devenus suffisamment proches pour que Licht demande conseil à son complice lorsque CNN lui offre de remplacer Jeff Zucker à la présidence. Le conseil de Colbert? N’y va pas.

Bonne idée mauvaise exécution

Bien conscient qu’on reprochait à CNN une couverte nettement défavorable à Donald Trump et aux républicains, Chris Licht promettait dès son arrivée un « reset », une nouvelle approche pour ramener les conservateurs.

Intéressé par le défi et les promesses du nouveau président de CNN, le journaliste du magazine The Atlantic Tim Alberta a négocié un accès privilégié à la vie quotidienne de Licht. Vendredi dernier, Alberta nous présentait le fruit d’une année complète d’observations.

Le résultat est dévastateur pour le président de CNN, un capitaine qui aurait échappé le gouvernail et qui affronterait des mutins. Celui qui souhaitait une présentation plus factuelle et objective de l’information y apparaît sous un jour fort peu flatteur.

Alberta nous présente un homme qui a perdu la confiance de ses journalistes après avoir ridiculisé leur travail, un meneur maladroit dans au plan stratégique, un homme en proie à une obsession maladive de faire mieux que son prédécesseur et, enfin, un président constamment distrait par ce que les autres médias écrivent à son sujet.

Faire confiance à Trump et le regretter

Des passages forts de l’article d’Alberta sont réservés au désastre que fut la soirée récemment réservée pour Donald Trump au New Hampshire. Soucieux d’honorer sa promesse d’être moins hostile à l’ancien président, Licht lui a offert un créneau de rêve, celui du milieu de la soirée.

Alors que l’entourage de Trump flairait le piège, le président de CNN a préféré faire confiance au 45e président, allant jusqu’à lui suggérer d’en profiter pour s’amuser. Le président le plus fourbe de l’histoire n’en demandait pas tant.

La suite vous la connaissez. Une animatrice livrée en pâture à un auditoire partisan et débordé par le nombre de mensonges de son invité. Ce dernier lui a réservé des insultes tout en la menaçant de piétiner le logo du réseau devant les caméras.

On a beaucoup écrit récemment sur les déboires de Fox News, mais à l’ère de la polarisation et de la guerre sans merci que se livrent les médias, nous ne pouvons ignorer la crise majeure que traverse un autre réseau riche et influent.