Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 6 juin qui valent le détour.

Tennis: Carlos Alcaraz c. Stefanos Tsitsipas

Les première et cinquième raquettes mondiales croiseront le fer en quart de finale à Roland-Garros et peu d’observateurs donnent cher de la peau de Tsitsipas. Le Grec connaît pourtant une excellente quinzaine jusqu’ici, n’ayant perdu qu’une manche et ayant sèchement battu les spécialistes de terre battue Roberto Carballes Baena et Diego Schwartzman. C’est plutôt parce que son prochain rival, le prodigieux Alcaraz, semble intouchable sur sa surface de prédilection. L’Espagnol a récemment écrasé Denis Shapovalov et Lorenzo Musetti et n’a perdu aucun de ses quatre matchs en carrière contre Tsitsipas. En finale du tournoi de Barcelone, en avril, Alcaraz s’était débarrassé de lui en 1 h 18 min. Il serait très surprenant que Tsitsipas puisse arrêter la nouvelle coqueluche du tennis masculin, en quête d’un premier sacre à Roland-Garros.

Prédiction: Victoire de Carlos Alcaraz en trois manches - 2,13

AFP

Tennis: Elina Svitolina c. Aryna Sabalenka

Le retour à la compétition de Svitolina, après avoir donné naissance à sa fille Skaï, a été plutôt compliqué. Elle a subi plusieurs défaites au premier tour avant de remporter le tournoi de Strasbourg, à la fin du mois de mai. À Roland-Garros, l’ancienne troisième raquette mondiale a montré qu’elle appartenait encore à l’élite de la WTA. L’Ukrainienne a d'ailleurs refusé de serrer la main à ses deux dernières adversaires, toutes deux russes, Anna Blinkova et Daria Kasatkina. Sabalenka, native de la Biélorussie, a subi le même sort lorsqu’elle a battu l’Ukrainienne Marta Kostyuk. Sabalenka est largement favorite en vue du prochain duel, mais Svitolina est en mission et ne baissera pas les bras facilement.

Prédiction: Total de jeux - Plus de 20,5 - 2,01

AFP

Baseball: Diamondbacks de l’Arizona c. Nationals de Washington

Les Diamondbacks constituent l’une des plus belles surprises du baseball majeur jusqu’ici et partagent même la tête de leur section avec les puissants Dodgers de Los Angeles. Les Nationals, de leur côté, occupent l’avant-dernier rang du classement général de la Nationale. Les «D-Backs» ont remporté six de leurs huit derniers matchs et pourront compter sur un Tommy Henry (3-1) en forme au monticule. L’artilleur a affiché une moyenne de points mérités de 2,87 à ses six derniers départs. C’est beaucoup plus difficile récemment du côté de l’homme de confiance des «Nats», Jake Irvin (1-3).

Prédiction : Victoire des Diamondbacks de l’Arizona - 1,66