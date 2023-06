Près de 80 écolières empoisonnées et hospitalisées en Afghanistan

Près de 80 fillettes ont été empoisonnées et hospitalisées dans le cadre d’attaques séparées à deux écoles primaires au nord de l’Afghanistan, a déclaré dimanche un responsable local de l'éducation.

Il s’agirait de la première fois que ce type d’attaque s’est produit depuis que les talibans ont pris le pouvoir au mois d’août 2021 et ont commencé leur répression sur les droits et libertés des filles et femmes afghanes.

Le responsable de l'éducation a déclaré que la personne qui a orchestré l'empoisonnement avait une rancune personnelle, mais il n'a pas donné de détails, a rapporté The Associated Press.

Les attaques se sont produites dans la province de Sar-e-Pul, samedi et dimanche.

Les élèves ont été transportées à l’hôpital, et sont toutes stables. Aucune information sur la nature des blessures des jeunes filles n’a été énoncée. L’âge des fillettes n’a pas été dévoilé, mais elles sont scolarisées de la première à la sixième année, selon le département provincial de l’Éducation.

On se rappelle qu’il est interdit pour les filles d’obtenir une éducation après leur sixième année du primaire, incluant l’université. Elles sont aussi bannies de la majorité des emplois et des endroits publics.