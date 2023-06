Réforme de la santé: les premiers ministres provinciaux invités à en faire une priorité

Les professionnels de la santé du Canada ont lancé lundi un appel aux premiers ministres provinciaux pour faire de la réforme du système de santé une priorité lors de leur rencontre estivale du 10 au 12 juillet à Winnipeg, au Manitoba.

Des organisations représentant les médecins, le personnel infirmier et les hôpitaux de partout au pays disent avoir décelé un changement positif avec l’augmentation du financement fédéral au secteur des soins de santé.

En dépit de ces améliorations notables, on estime qu’entre 4,7 à 6 millions de personnes n’ont pas de prestataire de soins primaires, selon les signataires de l’appel, dont la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Les services d’urgence sont toujours submergés en raison notamment de la pénurie de main-d’œuvre, alors que le temps d’attente pour les chirurgies et les tests diagnostiques devient de plus en plus long, a-t-on observé.

«Les gouvernements doivent continuer de collaborer entre eux et avec les prestataires, la patientèle et les autres parties prenantes pour stabiliser et réformer nos systèmes de santé», ont recommandé les professionnels de la santé dans un communiqué.