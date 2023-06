Serge Savard croit que Cole Caufield a le potentiel de devenir une super vedette

La reconstruction du Canadien de Montréal passe par Cole Caufield. L’ancien directeur général, Serge Savard, n’est pas surpris que la direction de l’équipe ait retenu ses services pour une période prolongée et il croit qu’il peut devenir une grande vedette.

«Un gars qui marque des buts comme ça, ce n’est pas juste une erreur de parcours. Il en a marqué partout où il a passé. C’est un marqueur et il a prouvé qu’il pouvait jouer à ce niveau», a souligné Savard lorsque rencontré au club de golf Pinegrove.

«Je pense que les amateurs vont beaucoup apprécier Cole Caufield dans les prochaines années. Ça sera une des grandes vedettes avec Nick Suzuki.»

C’est un beau compliment de celui qui en a vu passer des joueurs de talent au fil de sa carrière.

Potentiel

Serge Savard va même plus loin en mentionnant que Caufield a tout pour soulever le Centre Bell.

«Si on regarde depuis dix ou quinze ans, je ne suis pas sûr qu’on a eu des joueurs avec un potentiel de super vedette et je dis bien potentiel parce qu’il ne l’a pas encore prouvé entièrement.»

Savard compare l’ailier de 22 ans à un joueur qui a fait vivre beaucoup d’émotions aux partisans montréalais.

«C’est un gars très électrisant que les gens adorent déjà voir évoluer et avec raison. C’est un gars comme Yvan Cournoyer qui est explosif et très rapide dans ses accélérations.»

Juste prix

Une prolongation de contrat de huit ans et 68,2 M$, ça représente une moyenne de 7,85 M$ par année. Un prix qui est juste selon Ron Fournier, qui était au même tournoi de golf.

«Des gars comme lui, il y a deux ans, ça gagnait 7 ou 7,5 M$ par année, c’est normal qu’il en soit là maintenant. Que personne ne dise que c’est trop d’argent, c’est ça que ça vaut un Caufield.»

Toujours aussi coloré, l’ancien animateur de radio souligne au passage que les performances sur la glace et le charisme du jeune Américain valent leur pesant d’or pour l’équipe et les commanditaires.

«C’est le joueur le plus populaire de l’équipe, ce qui fait qu’on va en vendre des calottes et des chandails. Et McDo va peut-être lui proposer un autre burger à promouvoir.»

Seul bémol, la durée du contrat qui chatouille un peu Ron Fournier.

«C’est un long pour un joueur de petite stature, mais il est jeune et je pense qu’il n’y aura pas de problème.»

Quiétude

Michel Bergeron a tout entendu ce qui s’est dit sur Caufield dans les dernières semaines. Il n’a jamais cru à une offre hostile de la part d’une autre formation de la LNH.

«On a parlé de la possibilité d’une offre hostile, mais ce n’était pas sérieux. Il a son contrat et maintenant il n’a plus qu’à jouer au hockey.»

Pour le Tigre, les performances de Caufield vont lui permettre d’engranger d’autres millions, mais surtout, il était important qu’il puisse avoir l’esprit tranquille.

«Il faut penser au bien-être du jeune, il est dans un environnement parfait, il s’entend bien avec le coach et l’organisation et les fans l’aiment. Si j’avais été son père, je lui aurais dit de signer tout de suite.»

Quelle pression?

Cole Caufield a toujours le sourire au visage et semble réellement s’amuser. Qu’en sera-t-il quand il traversera une léthargie et qu’il marquera moins souvent?

Sera-t-il en mesure de résister à la pression qui vient avec le fait de porter le chandail tricolore? Serge Savard ne s’inquiète pas du tout.

«Je pense que c’est un mythe la marmite montréalaise, il y a de la pression partout. À Montréal, le hockey est très suivi, mais je ne vois pas pourquoi il n’y aurait pas autant de pression à Toronto, Calgary ou Edmonton.

«Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, il n’y a plus rien de caché, on sait tout ce qui se passe dans chaque ville. Je ne pense pas que la pression soit supérieure à Montréal qu’ailleurs.»