Taylor Swift exprime son soutien à la communauté LGBTQ+ lors de son concert de Chicago

Taylor Swift a célébré le mois des fiertés en exprimant son soutien à ses fans LGBTQ+ lors de son concert à Chicago.

La chanteuse de Shake It Off a fait une dédicace spéciale à ceux qui «aiment qui ils veulent aimer» et «s'identifient comment ils s'identifient».

«C'est un espace sûr pour vous. C'est un espace de célébration pour vous. Et l'une des choses qui me rend si fière, c'est d'être avec vous et de vous voir interagir les uns avec les autres, et d'être si aimants, si gentils et si attentionnés», a-t-elle déclaré, selon des images enregistrées par des spectateurs.

L'artiste a ensuite remercié la foule d'avoir crié les paroles de You Need to Calm Down, qu'elle a écrites pour soutenir la communauté LGBTQ+. «Je souhaite que chaque endroit soit sûr et beau pour les membres de la communauté LGBTQ, je le souhaite vraiment, a-t-elle poursuivi. Nous ne pouvons pas parler de Fierté sans parler de douleur. En ce moment et récemment, il y a eu tellement de lois nuisibles qui ont mis en danger les personnes de la communauté LGBTQ+ et queer. C'est douloureux pour tout le monde, chaque allié, chaque être cher, chaque personne dans ces communautés.»

La star de 33 ans a ensuite appelé ses fans à soutenir la communauté LGBTQ+ en dehors du mois des fiertés en vérifiant les opinions de personnalités politiques sur la question. Elle a conclu son discours en disant: «Je vous aime tellement et joyeux mois des fiertés.»

Au cours de son deuxième concert à Chicago, où trois dates sont prévues, elle a surpris ses fans en faisant monter sur scène la chanteuse country Maren Morris pour interpréter leur duo You All Over Me pour la première fois lors de sa section acoustique surprise.

Taylor Swift a également annoncé les dates de l'étape latino-américaine de The Eras Tour. Cette partie de son tour de chant débutera à Mexico le 24 août et se terminera à São Paulo, au Brésil, le 26 novembre.