The Idol: Sexe, drogue et... musique pop

Après avoir créé scandale et controverse à différentes reprises au fil des derniers mois, la série The Idol a connu un démarrage polarisant, dimanche soir, sur les ondes de Crave. Si les avis sont en effet mitigés, ils demeurent toutefois unanimes sur un point: les âmes sensibles sont encouragées à passer leur tour.

Rappelons d’abord les faits. The Idol, nouveau projet du réalisateur Sam Levinson (créateur d’Euphoria), a fait couler énormément d’encre avant même son entrée en ondes.

Un exposé cinglant du magazine Rolling Stone évoquait ce printemps un climat toxique sur le plateau, tandis qu’une projection des deux premiers épisodes, à Cannes le mois dernier, a été entre autres qualifiée de «sexiste» et de «pornographique» par les médias présents.

Les principaux artisans ont toutefois profité de ce festival pour défendre bec et ongles leur nouvelle offrande, en plus de réfuter les allégations du Rolling Stone.

Au lendemain de la diffusion du premier épisode, la critique est tout autant divisée: honnie par les Rolling Stone, Variety et Hollywood Reporter, The Idol obtient en revanche la faveur des Vanity Fair, Vogue et Times UK, pour ne nommer que ceux-ci.

Cru et provocateur

Disons-le sans détour: oui, le premier épisode de The Idol fait honneur à sa réputation en matière de propos dérangeants, de scènes sulfureuses et de cynisme éhonté. C’est cru, c’est provocateur. Et les lunettes roses sont bel et bien rangées dans le plus profond des tiroirs pour cette série dépeignant un Hollywood peu reluisant.

La prémisse de The Idol? Lily-Rose Depp y incarne une jeune vedette de la pop qui tente de remettre sa carrière sur les rails après une pause forcée en raison de troubles de santé mentale. Mais toutes ses bonnes intentions seront contrecarrées par sa rencontre – et éventuelle relation toxique – avec un propriétaire de bar aux comportements de gourou.

Sexualité omniprésente

La série ne tarde d’ailleurs pas à montrer ses vraies couleurs avec un premier épisode où la sexualité est omniprésente; débat musclé autour d’un mamelon exposé devant la lentille d’un photographe, branle-bas de combat à la suite de la publication d’un cliché compromettant sur les réseaux sociaux, scène de masturbation féminine n’en laissant que très peu à l’imagination... les 60 minutes regorgent de propos et d'images lubriques. Bref, on ne donne ici ni dans la dentelle ni dans la subtilité.

Mais est-ce pire que ce qu’on a pu voir à maintes reprises dans les Euphoria, Sex/Life et autres Game of Thrones de ce monde? Pas forcément. Mais l’auteur de ces lignes n’ayant visionné que le premier des six épisodes, il demeure difficile de statuer pour l’entièreté de la série.

Une chose est tout de même évidente: The Idol permet à Lily-Rose Depp de briller de mille feux et de faire état d’un véritable – et immensément prometteur – talent. On ne peut toutefois pas en dire autant d’Abel Tesfaye, alias The Weeknd. Chanteur certes émérite, le Canadien ne parvient quant à lui ni à convaincre ni à créer la moindre étincelle avec sa covedette.