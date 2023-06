Groupe Desgagnés, le géant discret qui fera croître le port de Valleyfield

Avec l’acquisition récente de Valport, opérateur du port de Valleyfield, le Groupe Desgagnés devient une entreprise capable d’offrir des services clés en main, pour tout le voyage des marchandises à destination ou en partance de Salaberry-de-Valleyfield.

«Certains clients cherchent une facilité d’approche, une intégration complète de leur chaîne logistique. En ayant une intégration de l’offre de services avec Valport, on est capables de les aider», observe David Rivest, PDG du Groupe Desgagnés.

Groupe Desgagnés

L’entreprise de Québec, active depuis le 19e siècle et employant quelque 900 personnes, possède une flotte d’une vingtaine de navires et s’occupe de transport maritime, de maintenance, de réparation, de grutage, de transbordement et de manutention.

La capacité de Desgagnés à offrir un service complet, de A à Z, est un des éléments qui permettront au Port de Valleyfield de réaliser ses ambitions de croissance, alors qu’un huitième poste de quai devrait se construire bientôt. Le projet était évalué à 36 M$ avant la pandémie et financé à hauteur de 24 M$ par les gouvernements fédéral et provincial.

«On entre dans une nouvelle ère, avec un partenaire d’envergure qui vient pour faire croître notre port. Ça prenait un partenaire capable de suivre la croissance qu’on va avoir dans les prochaines années», souligne Isabelle Viau de la Société du Port de Valleyfield.

Uniques au monde

De nouveaux centres de transbordement se sont installés dans la région ces dernières années et le Port de Valleyfield a pour sa part augmenté ses espaces terrestres pavés, puis a ajouté 200 000 pieds carrés d’entrepôts.

Le Groupe Desgagnés a une longue relation avec ce port névralgique pour l’approvisionnement des communautés de l’Arctique.

«On est un joueur principal en Arctique. On fait ça depuis 50 ans avec des navires spécialisés. Ce qui est unique? Il n’y a pas d’infrastructures portuaires dans le Nord. On se doit d’apporter notre propre équipement pour pouvoir effectuer nos chargements et livraisons. Nous sommes les seuls au monde à faire ça», précise David Rivest.

Groupe Desgagnés

Desgagnés dessert une cinquantaine de communautés et de campements miniers au Nunavik et au Nunavut. Ses navires, qui peuvent voyager dans l’Arctique seulement de juin à la mi-octobre, transportent des véhicules, des camions de pompier, des unités d’habitation, des matériaux de construction, des denrées non périssables et du carburant, en bonne partie à partir de Valleyfield.

«Nous sommes un lien essentiel. On peut faire seulement trois à quatre allers-retours par saison. Si on manque quelque chose, ça va à l’année suivante, donc ça a des conséquences importantes», affirme le PDG.

L’expertise de Desgagnés dans la manutention et le transbordement, acquise à travers l’expérience du Nord, va faciliter l’intégration avec les activités de Valport.

GROUPE DESGAGNÉS EN BREF