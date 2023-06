Un incendie force l'évacuation de 41 résidents à Granby

Un incendie survenu dans une ressource intermédiaire de Granby, la nuit dernière, a forcé l'évacuation de 41 résidents.

Vers une heure du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, un début d’incendie s’est déclaré à la Résidence du Boulevard qui accueille des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.

L’employée sur place a immédiatement procédé à l’évacuation des résidents. L’intervention a été rapide et personne n’a été blessé. Les résidents pourront bientôt regagner leur domicile.

«Elle est venue me réveiller en me disant qu’il y avait le feu et qu’il fallait sortir, a raconté Denis Delage. Je suis sorti tout de suite, je n’ai même pas eu le temps de mettre mes lunettes et mon dentier.»

À leur arrivée, les pompiers et les policiers ont complété l'évacuation. Les 41 personnes se sont d'abord réfugiées à l'hôpital de Granby, avant d'être transportées à l'Hôtel Castel où ils passeront la prochaine nuit.

«Le feu a été circonscrit à la portion arrière du bâtiment, là où il n’y a pas de chambre. Après l’opération nettoyage, on s’attend à ce que les gens puissent retourner à la résidence», a indiqué le directeur du Service incendie de Granby, Simon Boutin.

Des experts en sinistre retourneront sur place, mardi, pour évaluer les lieux et pour déterminer une date de retour.

«Habituellement, dans ce genre de situation, les gens sont pris en charge par la Croix-Rouge. Ils reçoivent des coupons pour l’hôtel et les restaurants, mais dans ce cas-ci, étant donné la particularité de la clientèle, la Ville a décidé de prendre les choses en main pour s’assurer que tout se passe bien», a dit la mairesse Julie Bourdon.

La Croix-Rouge et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS accompagnent également le propriétaire de la Résidence du boulevard, qui avait acquis le bâtiment il y deux mois.