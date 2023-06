Vaut-il la peine de rembourser son RAP plus rapidement?

Le Régime d’accession à la propriété (RAP) permet de retirer jusqu’à un maximum de 35 000 $ de ses REER pour acquérir une propriété. On dispose ensuite de 15 ans pour les rembourser. Est-ce que cela vaut la peine d’accélérer la cadence ?

Pour se prévaloir du RAP, il faut être l’acheteur d’une première propriété que l’on compte habiter. Il peut s’agir d’une maison à construire ou déjà existante, un condo ou une maison unifamiliale par exemple. L’un des avantages notables du RAP est que l’émetteur du REER n’effectuera pas de retenues fiscales sur le retrait s’il n’excède pas le plafond de 35 000 $.

Antoine Auger, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, indique que la somme retirée du REER peut être utilisée pour la mise de fonds nécessaire à l’achat, mais aussi pour payer les frais de notaire ou de déménagement, effectuer des rénovations, etc. Il rappelle également qu’avant de pouvoir « RAPer », les sommes retirées du REER devaient s’y trouver au moins durant 90 jours.

Délai de grâce et période de remboursement

On dispose ensuite de 15 ans pour rembourser le retrait effectué dans le cadre du RAP, à raison de l’équivalent de 1/15e de la somme chaque année. Le remboursement débutera dans la deuxième année suivant celle où vous avez retiré les sommes. « Si vous avez RAPé le 1er mai 2023 par exemple, la première année de remboursement sera 2025, incluant les 60 premiers jours de 2026 », explique le planificateur financier. Sachez que même si vous avez commencé les remboursements avant ce délai de grâce, la période de 15 ans demeurera la même. En revanche, ce que vous aurez remboursé auparavant réduira le montant à payer pour la première année.

Attention : les remboursements effectués dans le cadre du RAP ne donnent pas droit à une déduction d’impôt.

Pas de réel avantage

Antoine Auger remarque que certaines personnes tolèrent mal le risque et c’est la raison pour laquelle elles aimeraient rembourser plus vite leur retrait REER.

« Lorsque l’on a déjà maximisé son REER et son CELI, et qu’il nous reste des liquidités dans un compte non enregistré dont les rendements seront imposables, on peut effectivement y penser », dit-il.

Dans les autres cas de figure, il n’y a pas vraiment d’intérêt à accélérer la cadence de ses remboursements. « Si vous avez des liquidités et de l’espace dans vos REER, il sera fiscalement plus avantageux de cotiser à ceux-ci pour bénéficier de la déduction fiscale », recommande le planificateur financier. Autre possibilité : déposer ces sommes dans un CELI afin qu’elles fructifient à l’abri de l’impôt.

Conserver des liquidités permet aussi de faire face à des imprévus sans avoir besoin de recourir au crédit, qui peut être très coûteux en raison des taux d’intérêt applicables.

En tout état de cause, Antoine Auger souligne que l’on devrait discuter chaque année avec son conseiller financier afin de revoir la planification, si nécessaire, en fonction de sa situation personnelle et de ses objectifs.

Conseils

Au moment de votre déclaration de revenus, assurez-vous que le remboursement RAP a bel et bien été désigné comme tel. En cas d’oubli, le montant que vous auriez dû rembourser sera considéré comme un retrait REER et ajouté à vos revenus.

Vous êtes travailleur autonome ? Si vos revenus après dépenses sont très faibles, vous pourriez omettre un remboursement annuel à votre RAP sans être pénalisé. En effet, même si le montant s’ajoute à vos revenus, cela n’aura pas d’impact si vous êtes sous le plafond d’imposition. Bon à savoir pour éviter d’avoir à puiser dans ses liquidités !

Vous pouvez consulter le solde de votre RAP dans Mon dossier sur le site de l’Agence du revenu du Canada, ou sur votre dernier avis de cotisation fédéral.