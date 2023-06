Voici les plus gros contrats accordés par le Canadien

Le Canadien de Montréal vient d’assurer l’avenir de Cole Caufield, et probablement de sa progéniture, en lui accordant une très lucrative prolongation de contrat de huit ans.

L’Américain n’est pas le premier à parapher une généreuse entente avec le plus célèbre des clubs de hockey.

- Cole Caufield, huit ans et 62,8 millions $

À 22 ans et après 123 matchs d’expériences dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Caufield obtiendra un salaire annuel de 7,85 millions $ jusqu’à la conclusion de la saison 2030-2031. Le produit de l’Université du Wisconsin était la priorité du directeur général Kent Hughes, après avoir touché la cible 26 fois en 46 parties lors de la dernière campagne.

- Nick Suzuki, huit ans et 63 millions $

En octobre 2021, le CH a octroyé une prolongation de contrat de huit ans, d’une valeur annuelle de 7,875 millions $, au joueur qui allait devenir le 31e capitaine de son histoire environ un an plus tard. Il s’agit de la plus grosse entente accordée à un attaquant dans l’histoire de la Sainte-Flanelle.

- Carey Price, huit ans et 84 millions $

C’est le gardien qui a paraphé le plus lucratif contrat de la longue histoire du Canadien. En juillet 2017, l’ancien directeur général Marc Bergevin lui a consenti une entente d’une valeur annuelle de 10,5 millions $ valide jusqu’à la conclusion de la saison 2025-2026. Price a gardé le filet du Tricolore pour la dernière fois en 2021-2022 et ne devrait plus jamais jouer dans la LNH, son nom étant inscrit de manière permanente sur la liste des blessés à long terme du club.

- P.K. Subban, huit ans et 72 millions $

Grand favori des partisans pendant son passage avec le Canadien, le défenseur a obtenu un gros contrat en août 2014. Cela lui a permis de mettre la main sur 9 millions $ par année pendant la majorité de sa carrière de 13 ans dans le circuit Bettman. Un peu moins de deux ans après avoir signé cette entente, Subban a été échangé aux Predators de Nashville, où il a disputé trois saisons. Il a ensuite conclu ce contrat dans les couleurs des Devils du New Jersey.

- Josh Anderson, sept ans et 38,5 millions $

Deux jours après avoir été obtenu dans une transaction avec les Blue Jackets de Columbus en octobre 2020, l’attaquant a obtenu un contrat de sept ans, d’une valeur annuelle de 5,5 millions $. C’était un beau risque pour un joueur qui avait été limité à quatre points en 26 matchs la saison précédente. Depuis, Anderson a amassé 88 points (57 buts et 31 aides) en 190 parties sur trois saisons avec le CH.

* Ils sont plusieurs à avoir signé des contrats de six ans avec le Canadien depuis plus de deux décennies, dont Jonathan Drouin (33 millions $), Brendan Gallagher (39 millions $), Max Pacioretty (27 millions $), Josh Gorges (23,4 millions $) et Tomas Plekanec (30 millions $).