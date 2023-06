La saison des festivals arrive à grands pas et j’anticipe le nombre de spectacles qui seront gâchés par les festivaliers sauvages qui ont décidé d’aller jaser à tue-tête pendant les performances des artistes.

L’irritant est de plus en plus fréquent, mais le problème n’est pas nouveau. Déjà, en 2019, l’événement RIDEAU proposait un atelier à ce sujet.

« Excusez-moi, est-ce que le spectacle dérange votre conversation ? »

Cette question que l’on brûle de poser à nos voisins de salles et de parcs, c’était le titre de l’événement proposé en 2019.

En 2023, on n’en peut tout simplement plus, on a juste envie de leur hurler « VOS YEULES ! »

Ne pensez pas qu’ils ne savent pas qu’ils dérangent. Comme le racontait bien fort la dame assise derrière moi au (fabuleux) concert de Daniel Bélanger au Grand Théâtre en mai dernier : « J’ai payé mon billet aussi cher qu’eux autres, je peux bien faire ce que je veux. »

La pandémie n’est pas la seule coupable de ce je-m’en-foutisme. Le manque de savoir-vivre est devenu une plaie sociale contagieuse qui n’affecte pas que les moins de trente ans.

Pourquoi vous sortez ?

Ainsi, je vous pose la question. Si vous n’avez pas envie de voir le concert, si vous n’avez pas envie d’écouter le band, pourquoi vous allez au spectacle ?

Ça ne vous tentait pas d’aller quelque part de plus intime pour jaser entre vous autres ?

Ça ne vous disait pas d’aller sur une terrasse, au resto ou sur votre balcon ?

Si vous aviez envie de jaser en écoutant les tounes de votre artiste préféré, il y a des albums et des listes de lecture, vous savez.

Et si vous vous dites que vous avez le droit, vous aussi, d’aller dans les festivals, que vous en profitez pour jaser avec vos chums, vous ne pouvez pas faire ça ENTRE les chansons ?

Pendant les concerts, fermez-la donc, vous êtes insupportable.