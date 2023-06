William Rousseau rejoint son grand-père comme champion de la Coupe Memorial

Il en avait parlé avant le début du tournoi et c’est maintenant chose faite : William Rousseau a rejoint son grand-père, Bobby, ainsi que son grand-oncle Roland, sur la coupe Memorial.

Son grand-père avait remporté le trophée en 1958 avec les Canadiens de Hull-Ottawa tandis que son grand-oncle, le frère de Bobby, avait fait de même en 1949 avec les Royaux de Montréal.

« Ça fait du bien de vivre ça avec ma famille. C’est incroyable. Toute ma famille me soutient et plusieurs membres sont venus me voir jouer ici », réagissait le gardien, sur la patinoire.

Un peu plus loin, son père Pierre, fils de Bobby, retenait l’émotion qui l’envahissait.

« C’est très émotif. Ça fait 65 ans que mon père a gagné ce trophée et c’est le dénouement qu’on espérait. C’est un trophée qui est dur à aller chercher et je suis très fier du groupe au complet. William va maintenant pouvoir mettre son nom sur ce trophée. »

Malgré la maladie – il est atteint d’Alzheimer – le grand-père a suivi comme il pouvait le parcours de son petit-fils.

« Les deux premiers matchs, il a veillé jusqu’à minuit. Sa mémoire à court terme n’est pas bonne mais le moment présent, il le sait. »

Le vrai joueur le plus utile ?

Parfait sur 32 lancers en finale, Rousseau aurait mérité d’être le joueur le plus utile de la compétition, selon celui qui s’est mérité le titre, James Malatesta. Ce dernier est d’ailleurs allé lui glisser quelques mots à l’oreille quand il a été annoncé qu’il était nommé le joueur le plus utile.

« Tous les joueurs auraient pu gagner ce titre mais Will a été extraordinaire », mentionnait Malatesta.

« Je pense que James aurait aimé que ce soit Will qui remporte ce titre. Dans le match contre Peterborough, on n’avait peut-être pas connu notre meilleur match donc ses statistiques ont été affectées mais il a été incroyable dans le tournoi. »

Le no. 35 acceptait avec humilité les commentaires de son coéquipier et de son entraineur.

« On devrait tous être les joueurs les plus utiles. Tous les efforts qu’on a mis sur la glace pour les trois, quatre ou cinq saisons passées avec l’équipe. C’est incroyable. »