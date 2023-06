65,7 M$ de surplus pour la Ville de Québec

Malgré la conjoncture, la Ville de Québec a engrangé des surplus de 65,7 millions $ en 2022, et a réussi à renflouer les réserves qui avaient été entamées, dans un contexte où les prochaines années seront tournées vers des investissements massifs pour l’adaptation aux changements climatiques, soutient l’administration Marchand.

• À lire aussi: Expropriation d'une partie des terres de Rabaska: les conservateurs demandent des explications à Lévis

La Ville a présenté mardi son rapport financier pour l’année 2022. Les surplus ont été plus grands que prévu. À 1,726 milliard $, ils sont en hausse de 6,9 % par rapport à 2021 et supérieurs aux prévisions de 71 millions $.

«Malgré des imprévus qu’on n’avait pas anticipés, la Ville peut atteindre ses objectifs financiers, s’est réjoui le directeur général Luc Monty. La conjoncture a eu des effets qui ont affecté de façon défavorable le budget, mais aussi de façon favorable. [...] Globalement, on a pu retomber sur nos pattes.»

Pour le maire, Bruno Marchand, il s'agit d'«un tour de force» d'avoir réussi à obtenir un surplus en contrôlant les dépenses. Les citoyens peuvent se sentir «en confiance» que leur argent est bien géré, souligne-t-il.

Marché immobilier

Cela survient notamment en raison de la vigueur du marché immobilier, qui a apporté des droits de mutation plus élevés qu’anticipé, notamment en raison de la vente de centres commerciaux. La Ville a profité de liquidités pour faire des placements judicieux et obtenir des rendements supérieurs, en raison des taux d’intérêt avantageux, explique la trésorière Chantal Pineault. La relance forte de l’industrie touristique a aussi contribué.

En contrepartie, les dépenses ont aussi été plus élevées qu’estimé. D’un montant de 1,661 milliard $, elles sont en hausse de 6,5 % par rapport à 2021 et supérieures aux prévisions de 6,1 millions $, soit 0,4 %, dit la Ville.

Inflation

Sans surprise, l’inflation, la hausse du prix du carburant ainsi que les difficultés d’approvisionnement ont plombé le budget. Le déneigement et les programmes de relance touristique ont aussi contribué à la hausse des dépenses.

Avec ses surplus de 65,7 millions $, l’administration Marchand compte notamment renflouer ses réserves utilisées pour la prévoyance (11,0 M$) et les opérations de déneigement (1,1 M$), pour un total de 12,1 millions $ en 2022.

Selon l’administration Marchand, la situation financière de la Ville la place dans une position favorable pour faire face aux défis qui l’attendent dans les prochaines années, en lien avec les changements climatiques, pour lesquels elle doit s’adapter.

«Pour relever ces défis, il faudra continuer d’investir dans les infrastructures durables, et résilientes. Il faudra aussi intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans la planification de tous nos investissements. Nous y consacrerons toutes nos énergies», a fait savoir le maire Marchand. Il souligne cependant que la Ville a «profondément besoin d'un allié qui est le gouvernement du Québec, qui [doit] accélérer le pas avec nous. La Ville et les villes ne peuvent pas faire ça seules». M. Monty rappelle que 300 millions $ sont espérés de chacun des paliers de gouvernement supérieurs.

Tramway

Pour le tramway, 351 millions $ ont été engagés. La Ville avait prévu d’injecter 116 millions $ en 2022 pour des acquisitions, mais elle n’a finalement dépensé que 11 millions $. Les sommes sont quand même provisionnées et seront décaissées plus tard, a expliqué M. Monty. La Ville se trouve en processus d’acquisition de gré à gré, qui prend plus de temps que des expropriations. «On prend le temps requis pour discuter avec les intervenants.»

Dette

La dette continue de diminuer lentement. Elle atteint 1,539 milliard $, en baisse de 11,7 millions $ par rapport à l’année précédente. C’est une baisse légèrement supérieure à ce qui avait été prévu. Le service de la dette, qui est le montant que la Ville injecte pour rencontrer ses obligations liées à sa dette, est de 297,8 millions $ en 2022, soit de 1,2 million $ de mieux que ce qui avait été planifié dans les prévisions budgétaires.