Allégations de nature sexuelle: Rammstein voulait des jeunes filles pour faire la fête à Québec en 2010

Des membres de l’entourage du groupe Rammstein ont demandé à l’organisation du Festival d’été de Québec de leur trouver de jeunes filles pour une fête qui a eu lieu après le concert sur les plaines d’Abraham, en 2010, une requête qui a été refusée, a appris Le Journal.

• À lire aussi: Le chanteur de Rammstein accusé d’être un prédateur sexuel par des dizaines de jeunes femmes

• À lire aussi: Le chanteur de Rammstein accusé d’agressions sexuelles: des mesures de protection pour le public féminin exigées par le gouvernement allemand

«Ils ont demandé ça et on leur a dit non. On leur a dit que ça ne faisait pas ici», se souvient Daniel Gélinas, qui était le directeur général du FEQ à l’époque.

Ces informations ont été corroborées par l’équipe actuelle du FEQ.

«Difficile de remonter avec précision dans nos souvenirs de 2010 mais il nous semble avoir reçu une demande de l’équipe de tournée du groupe de faciliter le contact avec des spectatrices, demande que notre personnel d’accueil ainsi que notre direction de production ont refusée», confirme Samantha McKinley, vice-présidente aux communications du festival.

Selon des enquêtes journalistiques parues dans des médias allemands au cours des derniers jours, le chanteur Till Lindemann aurait agressé sexuellement plusieurs jeunes filles grâce à un système de recrutement déployé lors des concerts du groupe. Deux d’entre elles disent avoir été droguées à leur insu et agressées.

Une employée du groupe aurait agi comme rabatteuse. Elle filmait et photographiait des filles assises dans la première rangée afin que Lindemann, décrit comme un prédateur sexuel, puisse choisir lesquelles ils voulaient inviter au party. Elle a été mise à la porte mardi.

Expulsés de la loge

En 2010, même si les dirigeants du FEQ avaient refusé de jouer les entremetteurs, des gens de l’équipe de Rammstein ont quand même tenté d’effectuer du rabattage dans la loge corporative du festival, qui est située tout près de la scène, sur les Plaines.

«On leur a demandé qu’est-ce que vous faites là. Ils nous ont dit qu’ils venaient voir s’il y avait des filles. On leur a dit de partir. Ils sont partis», relate Daniel Gélinas.

«On n’avait jamais vu ça. Ce n’est jamais arrivé pour d’autres artistes. Des employés étaient scandalisés», a-t-il aussi mentionné.

Des filles à la fête

Une fête a finalement bel et bien eu lieu après le concert, en arrière-scène. De jeunes filles y ont participé, selon une source qui s’est confiée au Journal et qui était présente lors de cette soirée tenue après le concert qui avait rassemblé plus de 75 000 personnes.

À ce jour, aucune invitée à cette fête n’a porté plainte pour une agression, ni en 2010, ni lors du retour de Rammstein au Festival d’été, en 2016.

Depuis leur visite au FEQ en 2010, les Allemands ont aussi joué à Montréal en 2011, en 2012 et en 2022. Contactée par Le Journal, une porte-parole du promoteur evenko a dit n’avoir eu vent d’aucun comportement problématique du groupe lors de ses passages dans la métropole.

– Avec la collaboration de Raphaël Gendron-Martin

Des mesures de protection exigées par le gouvernement allemand

Le gouvernement allemand a demandé mardi des mesures de protection du public féminin de Rammstein après des accusations d'agressions sexuelles visant le chanteur du groupe de métal.

«Les jeunes en particulier doivent être mieux protégés contre les agressions», a déclaré à l'AFP la ministre allemande de la Famille, l'écologiste Lisa Paus, alors que Rammstein, l'un des groupes de métal les plus connus d'Europe, est en pleine tournée sur le continent.

La ministre propose notamment la mise en place de zones de protection pour les femmes lors des concerts ainsi que d'équipes susceptibles d'intervenir en cas d'agression sexuelle.

Il faut discuter «rapidement et concrètement» de mesures de protection, demande la ministre, pour qui «un débat sérieux sur la responsabilité des artistes et des organisateurs vis-à-vis de leurs fans serait utile».

Des escouades au Québec

Au Québec, des escouades spéciales mobiles ont été mises sur pied dans les principaux festivals au cours des dernières années pour venir en aide aux personnes vulnérables lors des concerts, en particulier les spectatrices.

Chez evenko, Les Hirondelles sont en service depuis 2017. À Québec, au Festival d’été, on a créé La Brigade en 2018.

«Nous n’attendons pas qu’une situation comme celle de Rammstein arrive pour mettre en place des initiatives, des moyens et des ressources», dit Samantha McKinley, vice-présidente aux communications du FEQ.

Elle ajoute cependant qu’à la lumière de l’affaire Rammstein, «on va se repencher sur les mécanismes qui sont en place pour s’assurer qu’on évite des situations malheureuses comme ça.»

- Par l'AFP et Cédric Bélanger