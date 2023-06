Baseball majeur: Oakland fait moins pitié que Montréal

La lancinante mort des Athletics d’Oakland a de quoi rappeler de mauvais souvenirs aux anciens partisans des Expos de Montréal.

La situation est douloureuse pour les amateurs à Oakland alors que le club, appelé à déménager à Las Vegas éventuellement, présente une atroce fiche de 12-50 depuis le début de la saison. Les A’s affichent par ailleurs une moyenne de 8675 spectateurs par match à domicile en 2023.

À titre comparatif, les Expos avaient conclu leur dernière campagne, en 2004, avec un dossier de 67-95. Il y avait eu 9356 partisans par partie, en moyenne, au Stade olympique.

On ne peut qu’avoir de la compassion pour ce que vivent présentement les amateurs de baseball de la région d’Oakland. Les Québécois sont passés par là. Le président des A’s Dave Kaval venait même jusqu’à commenter récemment le projet d’un stade de 30 000 places prévu dans la portion sud de la «Strip» à Vegas...

Un pont à traverser

Une fois le déménagement complété, Oakland fera quand même moins pitié que Montréal. À exactement 24,9 kilomètres du vétuste stade des Athletics se trouve en effet, tout juste de l’autre côté du Bay Bridge, le domicile des Giants de San Francisco.

Pour l’instant, il va sans dire que les amateurs d’Oakland ne voient pas comment ils pourront se ranger derrière les Giants un jour. Surtout les plus vieux ayant vécu la Série mondiale de 1989 entre les deux équipes, remportée à l’époque par les A’s.

Oakland et San Francisco sont en effet deux villes bien différentes. Comme Montréal et Québec. Or, quand les Nordiques ont quitté pour le Colorado en 1995, les amateurs de hockey étaient aussi réfractaires à encourager le CH. Aujourd’hui, plusieurs jeunes de la région de Québec appuient sans gêne le Canadien de Montréal.

La situation est vraiment triste présentement à Oakland, mais ils auront l’opportunité de considérer les Giants comme leur équipe et se déplacer assez facilement à l’Oracle Park de San Francisco. Ça prendra peut-être cinq ans, 10 ans, voire plus, mais ça va arriver.

Toronto, c’est loin!

Au Québec, plusieurs fervents de baseball ont choisi au fil des ans de se rabattre sur les Blue Jays de Toronto, qui demeurent le seul club du baseball majeur au Canada. Il y a Vladimir Guerrero fils, progéniture de l’ancien des Expos, qui crée un lien... Mais la distance entre le Stade olympique et le Rogers Centre : 550 kilomètres. C’est au moins cinq heures de route de plus comparativement à ce que devront parcourir les gens d’Oakland pour aller voir du baseball majeur à San Francisco.

Les partisans d’Oakland souffrent pendant que meurt tranquillement leur équipe. C’est triste! Mais il faudra trouver ailleurs qu’à Montréal pour les prendre en pitié.

Nos Québécois

NCAA

Robin Villeneuve avec une grande université américaine

Il était question dans ces pages de Robin Villeneuve et de sa superbe saison avec le Collège Weatherford, au Texas, au début du mois de mai. Sachez que le jeune homme originaire de Gatineau vient d’accepter une bourse d’études pour la prestigieuse Université du Tennessee. Il s’agit d’une grande nouvelle, l’institution étant membre de la puissante conférence Southeastern de la NCAA.

Ligue Frontière

Bref retour dans le passé pour Louis-Philippe Pelletier

De retour au jeu pour les Aigles de Trois-Rivières, dans la Ligue Frontière, Louis-Philippe Pelletier a profité du passage de son équipe à Montréal, le week-end dernier, pour obtenir son premier coup sûr de la saison. Une balle frappée directement dans la clôture du champ centre au stade Gary-Carter. La scène avait de quoi rappeler des souvenirs puisque Pelletier avait maintenu une moyenne au bâton record de ,515 en 2018, à l’époque où il portait les couleurs des Orioles de Montréal dans la Ligue de baseball junior élite du Québec.

Abraham Toro

Un important circuit face aux Blue Jays de Toronto

Abraham Toro n’a pas raté ses débuts dans l’uniforme des Brewers, ayant frappé un circuit de deux points face au lanceur des Blue Jays Alek Manoah, le 31 mai à Toronto, dans une victoire de 4 à 2 de Milwaukee. Il en était alors, en deuxième manche de ce duel, à sa première présence officielle au bâton pour les Brewers puisque la veille, Toro avait été atteint par un lancer à sa seule apparition, en neuvième. Malgré tout, l’athlète de Greenfield Park n’a été que très peu utilisé par le gérant Craig Counsell dans les matchs suivants.