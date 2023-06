Capitales: la Ville de Québec préfère rénover le Stade Canac plutôt que de construire un nouveau domicile

Malgré les propos du fondateur des Capitales de Québec, Miles Wolff, la ville ira de l’avant avec son projet de rénover le Stade Canac en y injectant un peu plus de 11 M$.

En entrevue avec Le Journal de Québec, Wolff disait il y a quelques jours que la ville «doit cesser de tenter de faire du neuf avec du vieux» au Stade Canac. L’ancien propriétaire de l’équipe souhaite que l’équipe de baseball profite d’un nouveau domicile.

Ouvert en 1939, le vieil édifice âgé de près de 85 ans subira plutôt une cure de jeunesse au cours des prochaines années.

Appel d’offres

En décembre 2022, Michel Laplante affirmait d’ailleurs que les impacts du chantier sur les partisans seraient limités.

Une rénovation du stade était la solution prisée par le maire de Québec Bruno Marchand. Certains avaient même avancé l’idée de démolir le stade pour le remplacer par un nouveau situé sur le site du vieux Colisée.

En prévision des rénovations, un premier appel d’offres a toutefois été publié le 6 juin pour des services professionnels en architecture, notamment pour la réfection de l’enveloppe, de l’éclairage extérieur et d’autres travaux connexes.

Un second appel d’offres est aussi en cours pour des services en ingénierie, spécialisés en structure et électricité. Les offres doivent être acheminées d’ici le 26 juin et le 6 juillet. Les travaux devraient débuter cet automne. Ils seront interrompus à l’été 2024 pour la saison estivale. Ils reprendront par la suite à l’automne 2024.

Les Capitales célébreront leur 25e anniversaire en 2024 et le match des étoiles de la Ligue Frontière pourrait avoir lieu au Stade Canac.

Québec a remporté le championnat en septembre dernier, à sa première année au sein du circuit. Plus de 150 000 personnes ont assisté aux rencontres durant la saison, un record de concession.

Un lien étroit

Miles Wolff a vendu les Capitales en 2010 à des investisseurs locaux avant de retourner en Caroline du Nord. L’homme d’affaires a récemment passé quelques jours à Québec.

«Ultimement, les Capitales auront besoin d’un nouveau stade. Les installations ont plus de 80 ans. Il n’y a pas assez de stationnement. Beaucoup d’argent est dépensé juste pour maintenir le stade en vie alors qu’il serait mieux dépensé dans un nouveau stade», a-t-il opiné lors d’un long entretien.

Le fondateur de l’équipe s’assure de revenir régulièrement puisque son fils Hoffman est le conjoint de Jackie Smith, conseillère municipale de Limoilou et cheffe de Transition Québec. Le couple a maintenant deux enfants.

Le stade actuel possède une longue histoire. Le club ferme de niveau AA des Expos de Montréal a déjà joué à Québec entre 1971 et 1977. Les citoyens de la région ont eu l’occasion de voir plusieurs futurs joueurs comme Gary Carter, Andre Dawson, Ellis Valentine, Steve Rogers et Warren Cromartie, qui ont fait leurs classes au Stade municipal.