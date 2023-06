Caufield veut faire partie de la solution

Hier, je posais la question. Quelles sont les intentions de Cole Caufield? Montréal ou ailleurs?

Le jeune Américain a nettement indiqué que Montréal était l’unique destination.

Certes, dans une négociation aussi importante, alors que les deux décideurs doivent s’assurer que les engagements financiers correspondent à la valeur de l’athlète, ça prend un certain temps.

Et il y a aussi les impondérables.

Parfois, on se retrouve dans un cul-de-sac et les scénarios doivent être revus rapidement.

Caufield avait informé son agent Pat Brisson qu’il voulait demeurer à Montréal.

Il aime la ville, il aime son équipe, il sait qu’il peut faire partie de la solution. Il connaît son rôle au sein de l’entreprise.

Et, il sait qu’au cours des deux dernières années, il a gagné la confiance des partisans de l’équipe.

Quand il saute sur la patinoire, inévitablement, il tient les amateurs sur le bout de leur siège. Il a non seulement conquis le cœur des partisans, il leur a fourni en plusieurs occasions la possibilité de manifester leur satisfaction. Il est fringant et il marque des buts.

Un risque important?

Depuis Guy Lafleur, quel joueur chez le Canadien, chez la nouvelle génération de patineurs, a soulevé autant l’engouement des partisans? Très peu n’est-ce pas?

On dira que le Canadien a pris un risque important. Sans doute. Mais toutes les équipes accordant des contrats faramineux à leurs jeunes joueurs prennent des risques.

Sauf que le business du sport professionnel a bien changé. La compétition n’a jamais été aussi intense. Et quand on possède des joueurs aussi talentueux, des joueurs ayant du charisme, tu dois t’assurer qu’ils demeureront dans l’entreprise pendant plusieurs années.

Le Canadien a agi en conséquence.

Kent Hughes et Jeff Gorton ont décidé de créer leur nouvelle structure en misant sur le talent de Nick Suzuki et Cole Caufield. Un fabricant de jeu et un marqueur. N’eût été la blessure ayant tenu Caufield à l’écart de la compétition lors de la deuxième moitié de l’année, il aurait sans doute atteint le plateau des 40 buts. Suzuki aurait sans doute récolté 85 points, un point par match.

Pour une formation qui veut se donner une nouvelle culture, elle a choisi un modèle d’affaires approprié dans les circonstances. Il faudra maintenant bien entourer les deux jeunes joueurs, c’est le défi qui attend le duo Gorton/Hughes.

On a vu au cours des derniers mois, une brigade défensive progresser d’une façon étonnante. Kirby Dach a pris une place importante dans l’organigramme.

Jongler avec les effectifs

Maintenant, d’ici le repêchage des joueurs amateurs, on devra jongler avec le plafond salarial. Le contrat consenti à Caufield remet en question certaines analyses, notamment, poursuivra-t-on les discussions avec les Jets de Winnipeg au sujet de Pierre-Luc Dubois? Hughes est rusé, il l’a démontré l’an dernier, on peut donc prévoir qu’il réserve quelques surprises au cours des prochains jours.

Il va avant tout se donner plus de flexibilité au niveau des engagements financiers. Il va ensuite sabrer.