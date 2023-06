Côte-Nord: le pont Touzel ouvert aux automobiles jeudi

Le pont Touzel, situé sur la route 138, au-dessus de la rivière Sheldrake, à Rivière-au-Tonnerre, rouvrira à la circulation pour les véhicules légers à compter du jeudi 8 juin.

La vice-première ministre et ministre des Transports Geneviève Guilbault, et la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne ont confirmé la fin partielle de cette entrave routière.

Au cours des derniers jours, le Ministère a procédé à l'installation de plaques de renforcement afin de permettre l’accès aux automobiles.

D'autres analyses et travaux sont cependant nécessaires avant de permettre le passage de l'ensemble des types de véhicules.

Au cours des prochains jours, des équipes travailleront donc à définir la nature des autres travaux requis et à déterminer l'échéancier de réalisation.

«Toute la Minganie est sur le qui-vive depuis le 30 mai dernier, en raison de la fermeture du pont Touzel. Une fois de plus, les Nord-Côtiers ont démontré leur capacité d'entraide et de collaboration», a affirmé la ministre Kateri Champagne Jourdain.

Les véhicules légers comprennent les véhicules de promenade tels que: automobiles, véhicules utilitaires sport, minifourgonnettes ou motocyclettes.

Parmi les véhicules qui ne pourront pas circuler sur le pont pour l’instant, on retrouve les remorques, les autobus et minibus, les véhicules agricoles et les camions lourds dont la masse nette est de plus de 4500 kg.

Les ponts aériens pour ravitailler les communautés demeureront en place aussi longtemps que nécessaire.

Près de 6500 personnes étaient coupées de leur seul lien terrestre depuis le 30 mai.

Trois appareils 737 sont nolisés pour du cargo de denrées alimentaires, des médicaments, des produits médicaux et du carburant. Quatre vols aller-retour journaliers sont prévus de Québec vers Havre-Saint-Pierre.