Daniel Brière commente la transaction à trois des Flyers: «Je ne sais pas comment ça marche un échange à deux équipes!»

BUFFALO | Comme première transaction pour Daniel Brière comme directeur général des Flyers, c’en fut toute une!

• À lire aussi: Un autre visage controversé débarque à Columbus

• À lire aussi: Daniel Brière rencontre Éthan Gauthier: c’était le coéquipier de son père, c’est maintenant le DG qui pourrait le repêcher

• À lire aussi: Camp d’évaluation des espoirs de la LNH: Mathieu Cataford sur les traces de Patrice Bergeron

Les Flyers ont choisi de valser à trois équipes en complétant un échange impliquant aussi les Blue Jackets et les Kings.

Philadelphie a refilé le défenseur Ivan Provorov aux Blue Jackets, mais ce sont les Kings qui héritent de 30% de son salaire de 6,75 millions lors de chacune des deux prochaines saisons.

Les Flyers obtiennent un autre défenseur, Sean Walker, qui a totalisé 13 points en 70 matchs avec les Kings la saison dernière. Ils ont aussi mis la main sur l’espoir Helge Grans, le gardien Cal Peterson et un choix de premier tour.

Dans le cas de Peterson, les Kings sont tout simplement heureux de se départir de son lourd contrat.

Appelé à commenter cette méga transaction en marge du camp d’évaluation des espoirs à Buffalo, Brière a tourné le tout à la blague. Il s’agissait pour lui d’un premier échange assez mémorable.

«Je n’ai jamais fait une transaction à deux équipes encore. Ça, je ne sais pas comment ça marche!», s’est-il amusé.

Un ballon qui a grossi

Plus sérieusement, Brière a été surpris lui-même par l’ampleur qu’ont pris les pourparlers concernant le défenseur russe.

«Je ne m’attendais pas à ça. Ce n’était pas prévu de partir en peur comme ça. En parlant, on a réalisé les besoins que Columbus avait et les besoins que nous autres on avait. Puis, on a réalisé qu’on avait besoin d’un troisième parti.

«Quand j’ai approché Rob (Blake), il avait d’autres idées plus grosses que les miennes encore. On s’est mis à travailler tout ça, puis ça a grossi, grossi et grossi. C’est comme ça qu’on en est venu à une entente», a-t-il souligné.