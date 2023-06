Dave Grohl des Foo Fighters: une lettre émotive à ses admirateurs sur Twitter

Le leader du groupe Foo Fighters, Dave Grohl, a pris le temps de remercier ses admirateurs en partageant une touchante note manuscrite sur Twitter mardi.

«Hey, ça fait longtemps... Maintenant que nous sommes revenus de notre première série de spectacles, je sentais que je devais vous écrire et vous remercier tous d’être là pour nous», écrit-il dans une publication qui a été vue près de 261 000 fois depuis son partage à 11h30 mardi.

«Chaque soir, quand je vous vois chanter, cela me fait chanter plus fort. Quand je vous vois crier, cela me fait crier plus fort. Quand je vois vos larmes, cela me fait pleurer aussi. Et quand je vois votre joie, cela me rend heureux.»

«Mais je vous vois... Et cela fait un bien immense de vous voir et de vivre toutes ces émotions ensemble. Parce que nous avons toujours fait cela ensemble.»

«Encore et encore. À bientôt.»

Foo Fighters sera en spectacle sur les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec cet été, le 8 juillet. Il s’agit d’un retour très attendu de la formation américaine à Québec après sa prestation légendaire de seulement 4 chansons sous l’orage de juillet 2015 et ses inoubliables retrouvailles avec les Québécois en 2018.

Le groupe sera également en concert au Bluefest d’Ottawa le 12 juillet prochain.