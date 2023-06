Feux de forêt: Legault ouvert à augmenter les budgets pour faire face aux catastrophes naturelles

François Legault a ouvert la porte à augmenter les budgets pour affronter les catastrophes naturelles comme les feux de forêt, alors que la situation demeure inquiétante à plusieurs endroits au Québec.

«Oui, on peut dire que les changements climatiques amènent une nécessité d’investir dans ce qu’on appelle l’adaptation aux changements climatiques. Ce sont des choses sur lesquelles on se penche actuellement», a dit le premier ministre, mardi, lors d’une conférence de presse à Sept-Îles.

M. Legault répondait alors à un journaliste qui lui demandait si le gouvernement en fait suffisamment pour prévenir les catastrophes naturelles comme les inondations et les feux de forêt, et s’il ne conviendrait pas d’investir davantage.

«Il faut être prudent quand on compare aux moyennes des années précédentes, parce qu’il y a des années où il y a plus de feux de forêt, et il y a des années où il y en a moins. Par contre, effectivement, il y a une tendance de fond, où il faut se poser des questions», a dit le premier ministre.

«Est-ce qu’on a besoin d’appareils supplémentaires? Il y a des CL-215 qu’on a qui commencent à dater [...]. Est-ce qu’on a besoin de plus de personnel? Un peu comme dans toutes les compagnies aériennes, ce n’est pas facile de trouver des pilotes et de trouver des mécaniciens. Donc il va falloir se poser des questions pour investir davantage», a-t-il ajouté.

La situation demeure inquiétante

Plus tôt dans la journée, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a annoncé que la ville levait les avis d’évacuation. Les Septiliens, évacués depuis 5 jours, pourront donc rentrer chez eux. Les élèves pourront retourner à l’école dès demain, alors que les autorités se font rassurantes à propos de la qualité de l’air.

Mais dans le reste du Québec, la situation reste tendue, a soutenu François Legault. «Il y a des situations encore inquiétantes, notamment en Abitibi», a-t-il dit, en assurant suivre «de très près» ce qui se passe à Lebel-sur-Quévillon et à Normétal. Quatre avions sont déployés dans la région pour lutter contre les incendies.

Le premier ministre s’est aussi dit inquiet pour les installations d’Hydro-Québec à Baie-Comeau.

La SOPFEU en a également déployé deux dans le Nord-du-Québec pour faire face au brasier près de Chisasibi.

François Legault est aussi revenu sur les feux qui embrasent Clova, en Haute-Mauricie. «La situation n’a pas changé depuis hier. Ce que la SOPFEU nous dit, c’est que le feu est trop intense pour avoir des avions là-bas», a-t-il affirmé, en assurant que pour l’instant, les maisons ne sont pas affectées.

Plus de détails à venir...